Shakira estrena video musical junto Black Eyed Peas

Con un sexy atuendo ochentero y una espectacular coreografía, Shakira y Black Eyed Peas estrenan fabuloso video musical.

Fue el pasado mes de junio cuando Black Eyed Peas presentó su tema “Girl like me” que incluye la colaboración de la cantante Shakira; no obstante es hasta el día de hoy que se da conocer el video musical.

Previo al estreno, Shakira publicó en su cuenta de Instagram una foto de sí misma luciendo un sexy atuendo ochentero, más tarde se descubrió que el vestuario era parte de la nueva producción del director y creativo estadounidense Rich Lee, conocido por trabajar con grandes cantantes y agrupaciones como Rihanna, Maroon 5, Eminem y Lana del Rey.

En el clip de casi cuatro minutos, Shakira regresa al descubierto su espectacular figura luciendo un ajustado y revelador atuendo ochentero. Vuelve a dejar boquiabiertos a sus fans con sensuales pasos de baile y por su breve tributo a Michael Jackson, a quien revive luego de realizar el popular Moonwalking como parte de la coreografía.

Por si fuera poco, a lo largo de la pegajosa canción que mezcla al español con el inglés, se pasea sobre una patineta, acción que nos recuerda que hace unas semanas la propia Shakira se dijo fan del skateboarding.

En cuanto a “Girl like me”, la canción se incluye “Translation”, el octavo álbum de Black Eyed Peas en colaboración con Epic Records. A menos de dos horade haberse estrenado, el video ya rebasa las 500 mil reproducciones.

Las reacciones siguen sumando: “Un gran video musical, realmente me encantó”, “Ya amo esta canción”, “Estoy mujer siempre la reinventa. La coreografía es genial”, “No sé qué pasa con esta mujer pero todo lo que hace resulta un éxito. Brutal. No puedo parar de verlo”, “Oficialmente Shakira es mi nuevo crush”, “Tengo que decirlo ¡Shakira baila increíble! Creo que este baile será un desafío de TikTok”, se lee entre los comentarios del clip publicado en YouTube.