El cantante René pronunció un emotivo discurso en el que detalló que el arte no se debe de basar en récords.

El 19 de noviembre se llevaron a cabo los Latin Grammy 2020, durante la ceremonia Residente se llevó el triunfo a la Canción del Año.

A través de un video, René agradeció el reconocimiento y aprovechó la oportunidad para mandar un contundente mensaje para sus compañeros músicos y les pidió que no se enfoquen en la cantidad de ventas o en los seguidores que se tienen en las redes sociales.

En el video el famoso puertorriqueño puntualizó que en el arte no se puede tener miedo, por lo que les pidió a los artistas atreverse y crear cosas nuevas y diferentes.

Residente primero agradeció el reconocimiento y también alabó el trabajo de sus compañeros. Posteriormente exhortó a los famosos a dejar de un lado la obsesión por las ventas y las redes sociales.

"Yo creo que el arte no se hizo para hacer historia o establecer récords. El arte no se hizo para establecer récords, no estamos en las olimpiadas. Los números, los seguidores en Instagram, los hits en Youtube no definen el arte tampoco" Residente

En su mensaje detalló que los artistas deben de ser valientes y lanzar música sin miedo y que logró expresar lo que pasa en el mundo.

“El arte está hecho para que seamos reflejo de todo lo que nos afecta, está hecho para hacernos sentir libres y digamos lo que sentimos sin miedo, aunque nos cueste la vida” Residente

René también señaló que los artistas deben de ser innovadores y no conformarse con lo mismo.

“Nosotros como artistas debemos sentirnos incomodos para obligarnos diariamente a innovar y ser creativos” Residente

Residente destacó que los músicos se deben de enfocar en la creatividad y no en las ventas.

“Esta noche veo mucho talento, pero también veo mucho miedo. Miedo a que no los metan en ningún playlist de Spotify, miedo a no sonar en la radio, miedo a no vender. Y en el arte no se puede tener miedo. Esa es la diferencia entre ser únicamente un negociante o un artista. Nosotros somos artistas y nuestra prioridad es hacer arte” Residente

Antes de finalizar su video, el cantante puntualizó que su tema ‘René’ lo escribió sin temor a mostrarse vulnerable.