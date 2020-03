No habrá reembolsos por cancelación de bandas en el Vive Latino

Los organizadores aseguraron que no habrá más cancelaciones luego de las anunciadas este viernes.

México.- Organizadores del Vive Latino informaron que no habrá reembolsos por la cancelación de bandas y artistas como consecuencia de la contingencia por coronavirus.

En declaraciones al diario Milenio, el director del festival, Jordi Puig, lamentó los contratiempos derivados de la pandemia que impidieron el traslado de por lo menos 10 artistas que no cumplirán con su presentación este fin de semana.

Dijo que no se aplicarán reembolsos y reiteró que el festival cuenta con el aval de operaciones tanto de autoridades del gobierno federal, como de la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México (CDMX).

"En este momento queremos hacer un festival y queremos darle la vuelta a la economía, a la vida y a la diversión y estamos convencidos de hacer festival"

¿Qué bandas cancelaron para el Vive Latino?

Este viernes 13 de marzo, a menos de 24 horas del inicio del festival, la cuenta oficial de Twitter del festival dio a conocer que las siguientes bandas y artistas no se presentarán: All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla .

Previamente, el dúo She Wants Revenge se había convertido en la primera agrupación en suspender su acto en el festival iberoamericano.

Se espera que sean más de 140 mil personas las que asistan entre los dos días de este fin de semana al Autódromo Hermanos Rodríguez para ver, entre otras estrellas de la música a: Guns N Roses, Carlos Vives, 31 minutos, Zoe, DLD, The Cardigan y cientos más.