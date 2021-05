El homenaje de Bad Bunny a un luchador mexicano en su nuevo video con Drake

México.- A poco más de un día de su lanzamiento, “MIA”, el nuevo video de Bad Bunny en colaboración con Drake, suma más de 22 millones de reproducciones en YouTube, lo que lo ubica como el video número uno en tendencias dentro de esa plataforma.

El tema representa una nueva incursión de Drake en el reguetón y suma a ese nuevo orden que parece apoderarse de la industria alrededor del planeta: las colaboraciones entre raperos angloparlantes y artistas urbanos hispanos.

Pero además de la trascendencia para el momento actual de la música internacional, Bad Bunny vuelve a dejar testimonio de otra de sus pasiones personales: la lucha libre.

El trapero de 24 años de edad es conocido por su afición a la empresa estadounidense WWE y desde hace años es asiduo a los camerinos de algunos de sus eventos en vivo.

En uno de mayores éxitos del año pasado, "Chambea", Bad Bunny recurrió al legendario luchador Ric Flair para acompañarlo en parte del video y canciones como "Estamos Clear" y "Tú no metes cabras" cuentan con referencias explícitas al mundo de los costalazos.

Ahora, para el video de MIA, Bunny decidió portar una playera con la leyenda "Latino Heat", misma que el luchador de origen mexicano, Eddie Guerrero, portó a inicios de la década del 2000 en la WWE.

"Latino Heat" era el apodo con el que se conocía a Guerrero, hijo del legendario Gori Guerrero. Su incursión en el wrestling estadounidense fue considerado como precursor para el arribo de talentos latinos a esos terrenos y en 2004, apenas un año y medio antes de su muerte, se convirtió en el primer luchador de origen mexicano en convertirse en campeón mundial de la empresa de Vince McMahon.

woahhh wait a minute Bad Bunny wearing Eddie Guerrero's latino heat shirt in the new MIA video, that's heavyyy. viva la raza. pic.twitter.com/ztMhSNdheJ — Łui (@LuisLovesGoats) October 12, 2018

El cariño de Bad Bunny por el "Calor Latino" no es nuevo, pues en un verso del éxito "I Like It", donde comparte ritmo con Cardi B y J. Balvin, también hace referencia al ídolo:

Pero es que en el closet tengo mucha grasa (wuh) Ya mude la Gucci pa' dentro de casa, yeh (¡wuh!) Cabrón, a ti no te conocen ni en Plaza (no) El Diablo me llama pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza (yeh).