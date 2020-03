¡Lucero y Yuri confirman dueto musical!

A través de un live en Instagram, Lucero y Yuri acordaron unir sus voces en una canción inédita e incluso en un cover.

Hace unos días Yuri enfureció a los fans de Lucero cuando se negó a hablar de su relación con la cantante y con Mijares, razón por lo que se rumoró que había entre ambas una enemistad, supuesto que acaba de derrumbarse.

En plena cuarentena voluntaria como medida preventiva ante un contagio comunitario por coronavirus Covid-19, Lucero y Yuri tuvieron un encuentro. Ambas conversaron a través de un live de Instagram (platica que ya llegó a YouTube) donde acordaron un dueto musical.

Resulta que durante la conversación, la cual no fue planeada si no surgió al momento, Yuri le pidió a Lucero grabar algo juntas, propuesta que a la actriz de exitosas telenovelas como “Soy tu dueña” y “Por ella soy Eva” y “Mañana es para siempre”, no le desagradó.

Incluso, la exesposa de Mijares recordó aquella vez que unió su voz a la de ‘La jarocha’ en el reality show La voz Kids. "Aquel momento en redes se viralizó, fue encantador”, dijo.

Ya confiada, Yuri se arriesgó, aprovechó la oportunidad y pidió a Lucero trabajar juntas:

“Voy hacer un disco de mis 44 años de carrera. Me encantaría que estuvieras en ese disco. Es un honor. Eres una figura que la gente quiere muchísimo. Tienes una carrera tan bonita, tan limpia, tan preciosa, me encantaría que pudieras poner tu voz” Yuri. Cantante

Por supuesto, Lucerito aceptó la invitación:

“Mi Yuri adorada, no tienes ni que decirlo. Para mí es un regalo… Cuenta conmigo. Esté es el contrato. Cuenta conmigo para este dueto, te eh admirado desde siempre" Lucero. Cantante

Es así como la dupla musical acordó fusionar talentos en una canción inédita o incluso en un cover, material que se espera sea lanzado durante este 2020. Y aunque apenas se acordó, ya todos estamos al pendiente de la fecha de lanzamiento.