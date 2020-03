La Asociación Nacional de Intérpretes cierra sus instalaciones por COVID-19

Horacio Castelo, vocero de la Asociación Nacional de Intérpretes reveló que suspenderán sus actividades como medida de prevención.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) decidió cerrar sus instalaciones esto luego de que uno de sus miembros diera positivo en una prueba de coronavirus.

Así lo dio a conocer Horacio Castelo, vocero de la ANDI, en el programa Ventaneando, quien pese a no revelar la identidad del famoso infectado, se piensa sea la actriz Danna García, quien confirmó a través de Instagram que tiene COVID-19 y hace dos semanas visitó las instalaciones de la asociación.

“Uno de nuestros socios de la ANDI que estuvo de visita hace unos días para hacer algunos trámites y resulta que venía llegando de España, no tenía la sospecha porque no presentaba ningún síntoma, estaba asintomática como es este coronavirus en este momento que no presenta síntomas los primeros días, entonces ayer ya dio la noticia de que tenía coronavirus” Horacio Castelo. Vocero de la ANDI

Al cuestionarle sobre si Danna García es la persona causante del cierre de la ANDI, el vocero únicamente señaló que posiblemente sí se trate de la actriz.

Horacio Castelo reveló que el famoso llegó a tomarse fotos con algunas personas que estaban presentes en la ANDI, es por ello que para no arriesgar la salud de los socios se decidió cerrar completamente hasta que pase un poco la gravedad de la pandemia.