Foo Fighters, Eddie Vedder, J. Balvin y H.E.R también forman parte de la cartelera

Jennifer López y Selena Gomez se unirán al concierto internacional organizado por Global Citizen para conseguir financiación para quienes aún no reciben las vacunas contra el coronavirus, es decir para aquellos trabajadores de la salud y países pobres que no han tenido acceso a ellas.

De acuerdo con AP, la organización contra la pobreza, Global Citizen anunció el concierto internacional ‘VAX Live: The Concert to Reunite the World’ con el cual pretenden recaudar mas de 22 mil millones de dólares (441 mil 91 millones 200 mil pesos) para vacunas contra el coronavirus a nivel mundial.

Jennifer López Jordan Strauss / AP

Las cadenas de televisión ABC, CBS y Fox serán las encargadas de transmitir este concierto, el cual encabezará Selena Gomez y JLo, seguidas de Foo Fighters, Eddie Vedder, J. Balvin y H-E-R; además también se transmitirá en las estaciones de radio iHeartRadio y Youtube.

Las ganancias del concierto se destinarán a vacunas para los trabajadores de la salud

De acuerdo a Hugh Evans, director general de Global Citizen, aún hay 27 millones de trabajadores de la salud que no han tenido acceso a la vacuna contra el coronavirus, por lo que con la ayuda de este magno concierto pretenden que los gobiernos comiencen a donar estas dosis.

“Tengo 38 años y no es ético que yo tenga acceso a la vacuna antes que estos heroicos socorristas y trabajadores comunitarios de la salud” Hugh Evans, director Global Citizen

Por otro lado, Evans asegura que su cartelera atraerá la mirada de millones de personas, empezando por Selena Gomez quien es una líder natural entre los jóvenes y la comunidad latina y quien, al momento es una de las artistas con mas seguidores en sus redes sociales pues tan solo en Instagram posee 221 millones de seguidores.

Selena Gomez habló sobre su participación para el concierto en pro e las vacunas

Selena Gomez habló con AP y aseguró sentirse honrada al haber sido escogida para encabezar uno el concierto que pretende llevar millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 a quienes aún no han tenido acceso a ella.

“Este es un momento histórico para alentar a la gente de todo el mundo a tomar la vacuna de Covid-19 cuando esté disponible para ellos, pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de la vacuna de manera equitativa y unir a las personas para una noche de música de una manera que no ha sido posible en el último año” Selena Gomez

