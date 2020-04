El cantante puertorriqueño lanzó el video en 2017 como parte de una campaña de una fundación que lucha contra el cáncer

La modelo Jessie Reyes, quien protagonizó el video Yo contra ti de Daddy Yankee, falleció este jueves 2 de abril, víctima de cáncer de seno. El cantante puertorriqueño lamentó la pérdida con un emotivo mensaje dedicado a la joven en su cuenta oficial de Instagram.

Jessi Reyes fue diagnosticada con cáncer de seno en febrero de 2017, y ese mismo año trabajó con el reggaetonero en el video del Yo contra ti. Dicho tema fue lanzado como parte de una colaboración de Daddy Yankee con la Fundación Susan G. Komen de Puerto Rico que lucha contra el cáncer.

“¡ La lucha ha acabado ! No estén tristes pensando en mí. Imaginen que he partido a un lugar realmente maravilloso, he comenzado un largo viaje a la eternidad, en donde estaré feliz y totalmente en paz… ya no me duele nada”, se lee en el Facebook de la Jessie.

La joven modelo se destacó por encabezar un movimiento para la lucha contra el cáncer de seno. Jessie Reyes fundó la marca Be Company Store, especializada en artículos y productos de belleza para pacientes que reciben tratamientos como radioterapia y quimioterapia.