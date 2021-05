Café Tacvba vuelve a tocar ‘La Ingrata’ pero en versión libre de machismo

En 2017 Café Tacvba anunció que no tocaría en vivo uno de sus más grandes éxitos, ‘La Ingrata’, ya que consideraban que podía incitar a la violencia de género. Sin embargo, el pasado 7 de diciembre la agrupación revivió la canción en una versión feminista a la que se le denomino “Ingrato”

Con motivo de los 30 años de trayectoria de la agrupación que naciera en Ciudad Satélite, la vocalista del grupo Aterciopelados Andrea Echeverri cambió la letra del tema a fin de que no repetir estereotipos machistas . Esta nueva versión resonó en el Foro Sol y divulgada ampliamente a través de redes sociales.

Rubén Albarrán , vocalista de la agrupación, comenzó a cantar ‘La Ingrata’ en su versión original, pero fue interrumpido por Echeverri quien entonó la canción modificada:

Ingrato,

No me importa si me quieres,

vale madres si me dejas, vengo a romper tu espada

a mandarte a la chingada

Ingrato,

Porque soy independiente,

porque no te necesito, no soy tu media costilla

es respeto lo que exijo

Ingrato,

como madre yo reclamo,

ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo,

violará a una chava

Que la violencia se desaparezca,

la tolerancia, sea la bandera…

De acuerdo con la cantante colombiana, la agrupación le pidió su ayuda con la canción para volverla feminista, ya que consideraban que “se les había ido la mano un poquito” y necesitaban modificarla por el contexto social actual: uno que reconoce la violencia de género y ya no tolera la reproducción de estereotipos machistas.

¿De qué trata Ingrata? Ahora Ingrato

La letra de La Ingrata relata cómo un hombre despechado termina matando a su mujer porque lo abandonó. Está canción es uno de los clásicos de Café Tacvba, y a pesar de que fue lanzada en 1994, es una de las canciones más pedidas por el público en sus conciertos. Por ese motivo causo gran sorpresa entre sus seguidores cuando Rubén señaló que no la tocarían mas .

La última vez que Café Tacvba había interpretado “La Ingrata” fue el 27 de octubre de 2016, pero fue en 2017 cuando se anunció que no la interpretarían más, declaró entonces Albarrán.

“Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática (feminicidios) como ahora todos sí lo estamos” Rubén Albarrán en 2017

Es la tercera ocasión que Andrea y Rubén comparten el mismo escenario, en 2015 el mexicano fue invitado a la celebración de 20 años de Rock al Parque en Bogotá, para interpretar ‘ Luz azul ’, sencillo de Aterciopelados, y en 2016 volvieron a compartir escenario durante un concierto en el Teatro Metropólitan, uniendo sus voces en la canción ‘Re’.

Café Tacvba festeja 30 años de vida

Con un concierto, Café Tacvba decidió celebrar sus 30 años como agrupación. Ante más de 65,000 personas, la agrupación originaria de Satélite ofreció un gran espectáculo en el que complació a sus seguidores interpretando canciones nuevas y viejitas.

Matando, Debajo del Mar, Labios Jaguar, La Sonaja, Las flores, Chica banda y María fueron algunas de las canciones que pudieron disfrutar los asistentes.

Rubén Albarrán se mostró en todo momento agradecido con sus fans por estos años de carrera.

Antes de que salieran los tacubos al escenario, un grupo de chicas cantó “ El violador eres tú ”, donde pidieron terminar con la violencia de género.