VIDEO: Flor Amargo interpreta 'Tusa' en versión Covid-19

La joven cantautora Flor Amargo cambió la letra del famoso tema para hacer amena la cuarentena de sus seguidores.

Como sabemos Flor Amargo, de 32 años, diario suele saludar a sus seguidores por redes sociales, sin embargo en esta ocasión la artista mexicana sorprendió con un video en Facebook.

Una vez más la cantante se puso creativa y lanzó el famoso tema Tusa, de Karol G, pero en una divertida versión para pasar la cuarentena causada por el coronavirus. Flor compartió su propia versión con el fin de hacer reír y levantar el ánimo de sus fans:

"Para todos los que estamos en cuarentena, que no precisamente estamos leyendo y cultivándonos, sino estamos come y come" Flor Amargo. Cantante

La cantante explicó antes de empezar la melodía que dicha versión era para provocar un poco de alegría a sus seguidores. En las últimas horas, el video ha alcanzado los más de 100 mil likes y cuenta con más de 6 mil comentarios.

Pese al mal tiempo, Flor no ha dejado de mostrar el ánimo que la caracteriza, se nota que su creatividad continua fluyendo y retomará su gira de conciertos callejeros por toda la Ciudad de México, en cuanto pase la contingencia por el coronavirus.

Aquí te dejamos el video de Flor Amargo