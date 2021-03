Dulce María lanzó su nueva canción 'Nunca'; sus seguidores en redes reaccionaron

Dulce María está feliz por el lanzamiento de un nuevo tema llamado 'Nunca', del álbum Origen, esta canción llega en formato de balada romántica que sus fans esperaron con ansias.

Cabe mencionar que Dulce María a pesar de debutar como mamá sigue trabajando, aunque meses antes dijo que se iba a concentrar en su maternidad y por eso habría rechazado trabajar en el reencuentro virtual de RBD, que fue realizado el 23 de diciembre del 2020.

Su nuevo sencillo musical que compuso junto con Baltazar Hinojosa y que representa una nueva etapa en su vida como mamá. Fue creado hace 11 años y por diversas cuestiones se había postergado su lanzamiento.

Fans aplauden el regreso de Dulce María a la música

"Que gran tema, me encantó", "Te extrañábamos", "Me encantas", "Que gran tema", "Me gusta mucho, suena muy bonita", "Dulce que bonita letra", "Sigue cantando, amo tu música", fueron solo algunos de los comentarios por parte de los fans.

La también actriz detalló que con la llegada de su bebé, también se encuentra en la etapa de los 'nunca', pero que esta disfrutando cada momento de su etapa.

“No es lo mismo no dormir a los 20 años, que ahorita; vaya que me ha cambiado la vida en todos los aspectos, estoy viviendo una etapa hermosa, pero quiero vivirla con todo porque pasa muy rápido y no me quiero perder nada” Dulce María

Dulce María describe su canción como un tema muy simple y sencilla, con una letra muy bonita que tratar del amor y desamor.

Cabe señalar que Dulce María se convirtió en madre junto a su esposo Francisco Álvarez, ambos están felices ante la llegada de la pequeña María Paula.