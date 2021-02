"Origen" es el nombre de la nueva canción que Dulce María estrenará en los próximos días.

A petición de sus fans, quienes le pidieron reconsiderar volver a la escena musical pese haber rechazado el reencuentro de RBD, Dulce María está por estrenar una nueva canción, así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram.

La cantante Dulce María publicó en la red social la portada de su nueva canción que llega bajo el título “Origen”; no obstante, se guardó los detalles pues aún no hay fecha de lanzamiento así como se desconoce que si se trata de música bailable o quizá una balada que le inspiró su hija.

Mientras se descubre el misterio, los seguidores de Dulce María no tardaron en echarle porras: “Vamos equipo”, “Muero de ganas ya”, “Estoy ansiosa por escucharla”, “Finalmente”, “No me la creo”, “Reina de mi vida. Te he extrañado mucho”, “Ya quiero escucharla”, “¿Qué será?”, “Maite Perroni debe estar muriendo”, “Venga, nos haces muy feliz”, le expresan.

Dulce María disfruta su faceta como mamá

El pasado mes de diciembre, Dulce María debutó en la maternidad con el nacimiento de María Paula, fruto de su relación con su esposo Francisco Álvarez. Desde entonces e incluso antes, la cantante se entregó por completo a su primogénita.

Por lo anterior, renunció al reencuentro que tuvo el grupo RBD, aunque Dulce María no fue la única, Alfonso Herrera tampoco quiso ser parte alegando que su prioridad son sus proyectos en solitario. Rumores no tardaron en surgir sobre todo alrededor de la cantante, pues se asegura tiene roces de ego con Anahí, quien organizó el concierto virtual.

Aunque la versión no está confirmada por las involucradas, por el contrario, Anahí lo negó, Dulce María ignora chismes y se concentra en su hija, quien dice llegó a este mundo a enseñarle un amor que no conocía, "un amor inmenso más grande que el miedo, el cansancio el dolor y la vida, incondicional”. Ahora, su ‘lunita’ es su todo.