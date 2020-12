Dulce es atacada en redes sociales tras fallido dueto con María José

La cantante Dulce admite que no se preparó para su dueto con María José y revela por qué.

La cantante Dulce la ha pasado mal desde que declaró que no es fan de los covers de María José, declaración que fans de la ex Kabah no le perdonan mucho menos por haber fallado en el dueto musical que llevaron a cabo en el reciente concierto de “GranDiosas”.

Y es que a Dulce se le olvidó la letra de “Adelante Corazón”, canción que interpretó junto a María José en un concierto virtual celebrado el pasado 5 de diciembre. Dueto que dio mucho de qué hablar y que por supuesto fue severamente criticado por lo que hoy llegan las explicaciones.

En declaraciones para el programa de espectáculos Venga La Alegría, Dulce admite que no es la primera vez que se le olvida la letra y tampoco es la primera vez que falla en una canción así como espera que tampoco sea la última ya que desea seguir por muchos años más en la industria musical; sin embargo, y antes de que crean que se está burlando aclara que no se preparó debido a que no estaba segura de que se llevara acabo tras los informes que habían estado surgiendo.

“No me preparé para el dueto porque después de todo eso que se armó, poniéndome en mal contra ella, sin que fuera jamás mi intención, yo hasta dudé que ella quisiera cantar conmigo” Dulce. Cantante

Asimismo revela que ha sido atacada en redes sociales tras su declaración, pero también se han lanzado contra “GranDiosas” por lo que envía un mensaje a los seguidores de María José, a quienes les pide se relajen: