Escucha a Kelly Clarkson coverear “B*tch Better Have My Money” de Rihanna

Kelly Clarkson no teme ser comparada con Rihanna y por ello se atrevió a ponerle su voz al nuevo track de la chica de Barbados “B*tch Better Have My Money” durante su aparición en la BBC Radio 1′s Live Lounge.

¿Cómo lo hizo? Descúbrelo a continuación.

Clarkson también interpretó ?Invincible? y ?Heartbeat Song?, incluidos en su séptimo disco "Piece By Piece" que lanzó en febrero.

Por otro lado, recuerda que "B*tch Better Have My Money" se incluye en R8, el nuevo álbum de Riri a lanzarse en algún momento del año.

