Christian Nodal arranca suspiros con nueva canción junto a Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Christian Nodal y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho fusionaron talentos en "2 veces" una canción de desamor.

Así como Pitbull fue desplazado por Maluma y éste por Bad Bunny, de pronto Christian Nodal se convirtió en el intérprete con el que todos quieren cantar, ahora son Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho quienes tuvieron la fortuna de trabajar junto a él. El nuevo dueto llega bajo el nombre “2 veces” y ya está disponible en YouTube así como en diferentes plataformas.

“2 veces” es creación del compositor Horacio Palencia junto a Edgar Barrera. La nueva canción retrata una decepción amorosa. El amor se le acaba a uno mientras que el otro sigue sintiendo un amor fuerte.

“Cuando yo te besaba / como a nadie en este mundo me entregaba / Y está claro que mi amor no lo mereces y para mi mala suerte me está doliendo perderte. / Es mejor que te vayas porque no se le hace daño a quien tu amas”, reza este estreno de Christian Nodal junto a Los Plebes del Rancho.

A menos de 24 horas de su lanzamiento, la canción ha sido visualizada más de 200 mil veces así como es tendencia en YouTube y, por supuesto, Twitter.

Fans reaccionan a colaboración de Christian Nodal con Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Usuarios de Twitter no tardaron en expresar su sentir sobre la nueva colaboración de Christian Nodal, muchos de ellos dicen experimentar ganas de beber alcohol hasta olvidarse de ese mal amor.

Christian Nodal saca rolita nueva



Todos: pic.twitter.com/wiPzd0HZu4 — αпα ρασℓα 🌻 (@Equissoypao_) — αпα ρασℓα 🌻 (@Equissoypao_) March 5, 2021

Estaba todo bien pero Christian Nodal saca nueva canción y aquí vamos de nuevo😩🍻 — M Y R I A M ✨ (@MyriamGalvan2) — M Y R I A M ✨ (@MyriamGalvan2) March 5, 2021

Es muy temprano para querer alcoholizarme pero es que que tremenda rolita la nueva de Nodal con los Plebes! 👌👌 — Daniel Huerta (@LeinadGarcia) — Daniel Huerta (@LeinadGarcia) March 5, 2021

Otros más se concentraron en el video de esta canción grabado en Tapalpa en Guadalajara, específicamente en la escena donde el interprete de música regional mexicana sale bañándose, de pronto pensaron en su novia Belinda.

Cuál fue su escena favorita de

2 VECES PLEBES CON NODAL y por qué Nodal bañándose? pic.twitter.com/CsSnwJ1IUY — Karla🌪️🇲🇽 (@speedynodal) — Karla🌪️🇲🇽 (@speedynodal) March 5, 2021