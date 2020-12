Bob Dylan vende toda su música a Universal

Se estiman más de 600 canciones en la lista de derechos que se han valuado en mas de 5 mil millones de pesos



En un acto histórico, el músico Bob Dylan ha vendido todos los derechos de sus canciones a la disquera de Universal Music Publishing Group (UMPG), mismos que engloban 60 años de música.

Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, una estrella del rock, músico, compositor y ganador del premio Nobel de Literatura en 2016 ha decidido vender todo su catálogo musical a Universal, algo que ha sido catalogado como un “ acuerdo histórico ”.

"Bob Dylan":

Porque vendió toda su música a Universal Music por $300 millones de dólares. pic.twitter.com/lIxsLhfv9a — ¿Por qué es Tendencia?🎄 (@porkestendencia) — ¿Por qué es Tendencia?🎄 (@porkestendencia) December 7, 2020

La larga trayectoria de Bob Dylan y toda su música podría convertir este acuerdo de derechos de autor en una de las mayores ventas en toda la história de la música en una única transacción, mismo que incluye desde sus primeros éxitos de los 60 incluidos en el álbum ‘Rough and Rowdy Ways’.

En un comunicado emitido por Jody Gerson, presidenta de Universal se enlistan más de 600 canciones de Bob Dylan entre las que se incluyen: ‘Like a Rolling Stone’, ‘Blowin’ in the Wind’, ‘Knockin’ on Heaven’s Door’, ‘Forever Young’.

“Representar la obra de uno de los compositores de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede subestimarse, es tanto un privilegio como una responsabilidad” Jody Gerson

De acuerdo a varios medios internacionales, han valorado la lista de derechos de canciones del autor y compositor en cientos de millones de dólares -aproximadamente 300 millones de dólares (5 mil 943 millones 579 mil pesos) de acuerdo al New York Times-, mismas que han sido grabadas más de 6 mil veces por docenas de artistas en varios países y en varios géneros musicales.

Por su parte, Bob Dylan no ha emitido ninguna declaración oficial sobre la venta de todo su catálogo musical y sus derechos de autor pero, según indica la información el trato se cerró directamente con él, pues ha sido quien ha controlado la mayor parte de los derechos de su música.

Con información de EFE, Reuters y El País.