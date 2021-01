Anthony Hopkins de 83 años de edad estudió música y se graduó en 1957.

Anthony Hopkins el ganador del Óscar por “El silencio de los inocentes”, reveló que compuso un vals hace más de cinco décadas, antes de que se dedicara a la actuación, el cual no se atrevió a musicalizar nunca.

Sin embargo, hace algunos años, contactó al violinista holandés André Rieu para compartirle su obra y este le dio vida. En el 2013 Rieu invitó a Hopkins a una presentación en Viena, Austria, para que la legendaria estrella escuchara, por primera vez, su composición, a la que tituló And The Waltz Goes On.

Cabe mencionar que antes de convertirse en una estrella de cine, Anthony estudió por varios años música en el Royal Welsh College of Music and Drama, graduándose en el año de 1957.

En la presentación el público aclamó a Hopkins, a quien podemos ver cómo se emociona durante los siete minutos que dura el vals, And The Waltz Goes On.

Anthony Hopkins celebró 45 años sin tomar alcohol

Anthony Hopkins celebró el martes 45 años de sobriedad, instando a otros a “seguir luchando” en medio de la pandemia en un breve video que compartió en redes sociales.

El actor ha compartido en muchas ocasiones que tuvo problemas con el alcohol. Sin embargo, en esta oportunidad, cuando cumplía más de cuatro décadas sobrio, decidió compartir su experiencia con sus seguidores, y envió un mensaje de esperanza a los más jóvenes que se encuentran ahora en el mismo proceso.