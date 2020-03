"El Potrillo" y el doctor Juan Rivera se unen para resolver las dudas sobre la enfermedad

Debido a la alerta mundial por la propagación del coronavirus, Alejandro Fernández se unió a un doctor para resolver dudas de sus seguidores sobre la pandemia. Además ofrecieron recomendaciones para sobrellevar el tiempo de distanciamiento social que implica la sana distancia.

"El Potrillo" reveló que una de las claves para poder atacar a cualquier enfermedad es la información , por lo que junto con el doctor Juan Rivera se comprometió a ofrecer videos en Instagram con información clara y precisa sobre el Covid-19.

De acuerdo con el cantante, a través de los medios de comunicación y las redes sociales circula mucha información respecto a esta pandemia, sin embargo, la mayoría de ella no es confiable.

"Igual que todos ustedes he buscado respuestas, consejos, instrucciones de qué hacer y qué no hacer, me ha impresionado la falta de información clara y la cantidad de información falsa circulando en las rede sociales" Alejandro Fernández

En un primer video compartido en Instagram, Alejandro Fernández relata que escogió al Dr. Juan Rivera luego de ver su forma de explicar la situación y dar instrucciones claras.

"Luego de ver los videos del doctor Juan, su forma de explicar la situación y dar instrucciones claras, decidí contactarlo para juntos poder compartirles información veraz y útil en estos momentos donde parece abundar el pánico y la desinformación" Alejandro Fernández

Los seguidores del cantante pueden enviar sus preguntas las cuales serán respondidas por el doctor Rivera. Alejandro Fernández, es el primer artista que se une a un profesional de la salud para dar información respecto al coronavirus.

Fernández ya ha utilizado su cuenta oficial para postear clips del doctor Rivera en los que habla del coronavirus, causas, impactos y hasta consejos para hacer gel antibacterial en casa.

Debido al coronavirus, Alejandro Fernández tuvo que posponer sus presentaciones. A través de Instagram el cantante detalló que lo más importante en estos momentos es acatar las medidas recomendadas por las autoridades de la salud para evitar más contagios de Covid-19.