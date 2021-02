Usuarios de redes sociales acusaron que Margarita, 'La Diosa de la Cumbia', recibió la vacuna contra el Covid-19 sin cumplir con los requisitos

Margarita, mejor conocida como ‘la Diosa de la Cumbia’, reveló hace unos días que así como Enrique Guzmán, es una de las pocas afortunadas en haber recibido la vacuna contra el Covid-19 en México, por lo que invitó a las demás personas a recibir el fármaco cuando tengan la oportunidad de hacerlo.

Si bien, la cantante nacida en Colombia y naturalizada mexicana cumple con la edad mínima para acceder a este derecho, ya que tiene 60 años de edad, en redes sociales se volvió blanco de críticas, pues los internautas la acusan de haberse "saltado la fila" e incumplido con los requisitos para lograr que le aplicaran la vacuna.

Las denuncias llegaron hasta oídos de las autoridades, quienes han ofrecido investigar el caso para determinar si Margarita, ‘la Diosa de la Cumbia’, incurrió o no en irregularidades.

Margarita, ‘la Diosa de la Cumbia' habría recibido la vacuna en Motul, Yucatán

​

El sábado 20 de febrero de 2021 comenzaron a circular en redes sociales fotos y videos donde aparece la cantante presuntamente en un hospital del ISSSTE, ubicado en el municipio de Motul, Yucatán, donde habría recibido el fármaco contra el Covid-19.

En una de las grabaciones incluso se escucha a la intérprete de ‘Qué bello’ y ‘Escándalo’ pidiendo a la población que no dude en acudir a aplicarse la vacuna, porque sólo así será posible volver a la normalidad que tanto añora el mundo.

“Soy Margarita la Diosa de la Cumbia, yo ya me vacuné, por favor no le tengan miedo a la vacuna, vengan a Motul todos los que son motuleños, por favor vacúnense todos los yucatecos… no le tengan miedo, hay que hacerlo para que yo vuelva a cantar” Margarita, ‘la Diosa de la Cumbia’

Margarita, "la diosa de la cumbia", fue vacunada contra el Covid-19 en Motul, Yucatán. La acción ha causado polémica, ¿será? pic.twitter.com/0GhrZPh94u — El Voice (@El_Voice) — El Voice (@El_Voice) February 21, 2021

Acusan a Margarita, ‘la Diosa de la Cumbia' de obtener la vacuna con irregularidades

Esto de inmediato generó inconformidad en plataformas como Facebook y Twitter, donde los usuarios reclamaron que la cantante haya recibido la vacuna, cuando se suponía que los únicos beneficiados serían los residentes de Motul y ella, según las denuncias, habita en Mérida.

Incluso, hubo internautas que se atrevieron a señalar con nombre y apellido a la supuesta patrocinadora de Margarita, ‘la Diosa de la Cumbia’.

“Sin ser motuleña Margarita “la Diosa de la Cumbia” se vacuna contra el COVID-19 en Motul, mientras que a personas de municipios cercanos que acudieron los hicieron a un lado. Patrocinador oficial, Aremy candidata de Acción Nacional...” @Oswaltol1



🚨MOTUL🚨.-Sin ser motuleña Margarita “la Diosa de la Cumbia” se vacuna contra el COVID-19 en Motul, mientras que a personas de municipios cercanos que acudieron los hicieron a un lado.



Patrocinador oficial, Aremy candidata de Acción Nacional... pic.twitter.com/VYL6xKEHfV — tachirito tamales (@Oswaltol1) — tachirito tamales (@Oswaltol1) February 20, 2021

Caso de Margarita 'La Diosa de la Cumbia' será investigado por autoridades

Ante las denuncias, el secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, informó que investigará esta situación, pues se supone que las vacunas contra el Covid-19 sólo debieron aplicarse a la población que había sido registrada y seleccionada previamente en las plataformas del gobierno federal, que está a cargo del proceso de citas y registros.

Sauri Vivas abundó que además del caso de Margarita 'La Diosa de la Cumbia', se han recibido otros reportes de personas que sin haber estado inscritas en el padrón federal ni cita previa, habrían recibido la inoculación.