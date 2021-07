Carla Morrison estrena nuevo video

Como una celebración al amor que busca promover la igualdad sexual entre los jóvenes mexicanos, la cantante Carla Morrison estrena el video de su tercer sencillo “Eres tú”, que se desprende de su álbum “Déjenme llorar”, y en el que se celebra una boda gay.

"Estoy muy emocionada con este video, es hermoso, creo que para los mexicanos aún es un tabú todo lo que tenga que ver con la comunidad homosexual, quiero que la gente vea que también hay amor en ellos", apuntó Morrison.

En el clip dirigido por Benjy Estrada y la productora Rarara, la cantautora mexicana decidió plasmar una boda entre dos personas del mismo sexo que se aman y en el se aprecia cómo dos novios se preparan para contraer nupcias ante amigos y familiares, todo en un ambiente de festejo y hermandad.

En torno a la preocupación que surge de que el trabajo pudiera ser censurado por su contenido, la intérprete de "Esta soledad" dijo que no la angustia, ya que con las redes sociales se puede llegar a un público más extenso y en donde no son censurados sus contenidos.

"Si lo censuran, pues pobrecitos, porque no necesito de la televisión, ya que gracias a Dios existe la Internet, no lo digo con arrogancia sino con gratitud, no necesito que me pasen en la tele", enfatizó la artista oriunda de Mexicali.

Hasta el momento el video sólo puede verse a través del portal de YouTube y se espera que en breve empiece a circular por los diferentes canales musicales.