En redes sociales, circula un video en que el Yuri revela que la han criticado por decir que no le gusta el feminismo.

Yuri es una de las cantantes que constantemente se expresa con total libertad, por lo que en distintas ocasiones ha causado polémica , y nuevamente, se involucró en una al dar su opinión sobre el movimiento feminista.

En redes sociales, comenzó a circular un video en que el Yuri revela que varias veces la han criticado por decir que no está de acuerdo con las feministas.

“El feminismo a mí no me gusta, y me han criticado, que ¡Ay, Yuri!, A mí me vale”. Yuri

En sus declaraciones, Yuri preguntó que si durante las marchas feministas, había pasado algo cuando las mujeres pintaron los monumentos , entre otras cosas.

“¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Pasó algo? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas?”. Yuri

Tras lo anterior, la cantante, Yuri indicó que no había pasado nada , por lo que cuestionó si en realidad vale la pena “ levantarse en armas ”.

Finalmente, en el video que fue compartido por un usuario de Twitter, se aprecia que Yuri dice:

“Calladitas nos vemos más bonitas, ¿verdad?”. Yuri

Tal vez si esta señora no se dedicara a hundir más su carrera con este tipo de declaraciones aún podría vivir de la música y no siendo relleno en programas de Televisa 😪. pic.twitter.com/x7kLTAUSVy — alex murillo (@AlexMurilIo) — alex murillo (@AlexMurilIo) December 14, 2020

Hasta el momento, se desconoce cuándo y en dónde ocurrieron las declaraciones de la cantante Yuri que, sin duda causaron polémica en redes sociales.

Internautas reaccionan al discurso de Yuri

Luego de que se difundiera el video de Yuri hablando sobre su posición ante los movimientos feministas, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar.

Y es que, ante el aumento de víctimas por violencia de género , el movimiento feminista ha tomado fuerza en los últimos meses.

Algunos usuarios comentaron que con las marchas feministas poco a poco se han registrado avances, mientras que otros aseguraron que “calladita, Yuri se ve más bonita”.

Vieja nefasta, según sé, las mujeres son las que consumen su música (tiene años que no tiene un éxito), si no estas de acuerdo con algo, mejor ni digas. Pero sé agradecido con las personas que te dan de comer. — Florecita biologista (@MissAtomicF) — Florecita biologista (@MissAtomicF) December 14, 2020

Ay @OficialYuri han habido avances gracias a las protestas, no todo son las noticias de Televisa. Vergüenza te debería de dar usar de ese modo el púlpito. Jesús era subversivo, lee tu Biblia. — Dafnegrita (@CallMeDaff) — Dafnegrita (@CallMeDaff) December 14, 2020

"Calladitas nos vemos más bonitas". Estaría bien que ella tomara su propio consejo para empezar 🤭. — I l i e v a ♀️♓☃️ (@TheGreenHawkeye) — I l i e v a ♀️♓☃️ (@TheGreenHawkeye) December 14, 2020