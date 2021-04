Yuri revela haber amenazado a sus padres con una pistola cuando apenas era una niña

Yuri confiesa haber sufrido violencia familiar; nunca olvidará el día que amenazó a sus padres con una pistola para que dejaran de pelear.

La cantante Yuri tuvo una infancia complicada debido a que en múltiples ocasiones fue testigo de grandes peleas entre sus padres, a quienes alguna vez amenazó con una pistola con la finalidad de ponerle fin a ese ciclo tóxico.

En entrevista con Yordi Rosado, Yuri nuevamente contó el capítulo en su vida donde sufrió violencia familiar. “Se lo digo a todos los papás que no están viendo: cuando ya no se lleven mejor sepárense”, aconsejó y dejó claro que aunque no está de todo de acuerdo con las separaciones porque hay que luchar para solucionar las diferencias, sí es necesaria una ruptura cuando ya ha golpes y cosas fuertes que ven y afectan a los hijos.

“Yo veía que mis papás se peleaban mucho, volaban las cazuelas”, añadió e hizo una pausa para asegurar que aunque en un principio normalizó su situación, más tarde tuvo que pedir ayuda profesional ya que los conflictos entre sus padres le causaron un daño psicológico al grado que jamás podrá olvidar el día en que los amenazó con un pistola para terminar con ese ciclo tóxico.

Yuri tomó la pistola de su padre pensando que con el arma los "aplacaría"

“Estaban ellos gritando en la cocina, yo estaba en el segundo piso, recuerdo que me tapaba los oídos porque no quería oír”, recuerda Yuri, para posteriormente relatar que un día vio a su papá guardar entre su ropa un revolver que uno de sus compadres le regaló así que fue por el arma y bajó a exigirles a sus papás que dejaran de pelear.

“Era un pisotón, no podía con ella. Recuerdo que llego a la cocina y les dije: ‘Por favor, dejen de pelear’… Entonces a mis papás les cayó el 20”, cita y asegura que desde entonces aquella violencia familiar terminó, ya que sus padres se separaron .

Haberse convertido en cristiana le ayudó a manejar la situación con sus padres, le ayudó a entender que nadie es perfecto y que ellos estaban aprendiendo durante el proceso a criar niños, por lo que agradece que antes de que ambos murieran, sanó la herida de su niñez y hoy se siente en paz. “Los enterré feliz, contenta… feliz de decir, cumplí como hija, pero cerré ciclos”, finaliza.