YosStop: “Me difamaron, me usaron como publicidad, pero confío en las autoridades”

En un video YosStop aseguró que algunos movimientos sólo están utilizando su imagen para darse publicidad.

Tras denuncia en su contra por el delito de pornografía infantil y violación equiparada, Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, compartió un video en donde seguro que ha sufrido de un linchamiento mediático.

En el clip la youtuber aseguró que nunca se burló de una violación y por el contrario fue utilizada por los movimientos feministas para obtener una mayor publicidad.

YosStop asegura que nunca se burló de una violación y que ha sido difamada

YosStop decidió romper el silencio y habló sobre la denuncia en su contra. En un video que compartió en su cuenta de Youtube, aseguró que ha sufrido de un linchamiento mediático y que ha sido difamada.

“He sido señalada, acusada y difamada. Decidí esperar a hacer este video porque quería ver hasta dónde llegaría este desmadre en los medios de comunicación sin que yo dijera nada y ¡wow!, qué enfermo: un fenómeno de linchamiento mediático con un nivel de desinformación increíble” YosStop

La youtuber destacó que en su canal solo hace una crítica de los videos que ya son populares, por lo que nunca difundió un clip que no fuera viral.

“Este canal es de crítica social. Todo lo que comentó es con el fin de dejar un mensaje, una moraleja, algo que les sirva, que los haga reflexionar y pensar. Dicen que yo compartí un video nopor y que también lo tenía almacenado. Repito: mi contenido se basa en temas que ya están en redes sociales. ¿Dónde yo compartí ese video?” YosStop

YosStop puntualizó que no podía hablar mucho del tema: “Yo no almacené ni compartí ese video por ningún lado y por el cual se me está denunciando injustamente”.

Aunque destacó que siempre le ofreció su ayuda a la joven de nombre Ainara, pero ella sólo buscaba publicidad.

“No me burlé de la violación, pero aún así yo le ofrecí mi ayuda, mis medios para ir contra los agresores. Ella aceptó. Nunca mandó su denuncia. No existía, no existió hasta hace una semana. Confío en las autoridades” YosStop

Destacó que su imagen ha sido utilizada como publicidad.

“Esto fue como jugar un teléfono descompuesto. Tomaron un fragmento de mi video y con la magia de la edición, pum: desinformación. Me pintan como una villana. Quieren dañarme mediáticamente” YosStop

YosStop arremete contra algunos colectivos feministas

En su video YosStop también se pronunció contra algunos colectivos feministas pues aseguró que están tomando su imagen de un hecho que ocurrió en el 2018.

“Sólo buscan publicidad, evidentemente, además de dañarme mediáticamente, de dañar mi imagen, me parece mucha casualidad que fueran a hacer su denuncia y al minuto le tomaron la foto y la subieron a las redes sociales, ¿con el propósito de qué? Está clara la cizaña y bajas intenciones que esto conlleva. Una denuncia mal escrita, sin pies ni cabeza” YosStop

La youtuber destacó que no hay congruencia ya que solo la han ocupado por que es una persona pública.

“¿Movimiento noble? Movimiento hipócrita, atascado de mujeres incongruentes. ¿Con qué cara representan a las mujeres utilizando mi cara como su panfleto de una violación? Y qué casualidad que lo hicieron días antes del día de la mujer” YosStop

En ese sentido YosStop puntualizó que las caras de agresores no han salido en ningún lado.

“Y me pregunto, ¿y la cara de los agresores? ¿Dónde está los que le hicieron tanto daño a esta persona? ¿Dónde están los que grabaron su video y lo hicieron virtual? ¿Dónde están? Quien sabe, eso no importa. Lo que importa es esta, esta figura pública para darle la atención. A ellos no los comparten. Los agresores no son importantes, al menos no para ellas. Porque la importancia me la están dando a mi” YosStop

Destacó que con estas situaciones solo desvirtúan el objetivo del movimiento feminista .

“Ellos solitos desvirtúan su movimiento, y no me refiero a todas las feministas, me refiero a estos colectivos que se atrevieron a poner sus logos para darse publicidad con ese caso. A pesar de esto hay muchas feministas que están de mi lado, que me apoyan, que ven lo que se está haciendo con mi imagen. Lo que están haciendo es vil, es bajo” YosStop

YosStop incluso destacó que es ilegal que utilicen su imagen: “Lo que hicieron es ilegal, subieron una denuncia que todavía no procede utilizando mi nombre, mi imagen completa, es ilegal, eso sí es ilegal”.

Por último confesó que confía en las autoridades y que se den cuenta que la denuncia solo busca ensuciar su nombre.