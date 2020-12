El conductor, Yordi Rosado publicó una foto con su novia Janet Domínguez, con quien apenas lleva tres meses de relación.

En días recientes, el conductor Yordi Rosado reveló que se encuentra en una nueva relación, luego de separarse de su exesposa, Rebeca Rodríguez , en el 2019, sin embargo, no había revelado quien se ganó su corazón, hasta este domingo 20 de diciembre de 2020, en una publicación en su cuenta de Instagram.

Se trata de Janet Domínguez, una mujer que, según Yordi Rosado no se dedica al mundo del espectáculo, pero mantiene una relación con ella desde hace tres meses . Y en la foto que subió a su perfil de la red social mencionada el conductor escribió:

“Feliz de empezar esta nueva aventura contigo, amor”. Yordi Rosado

En la fotografía, Yordi Rosado posa muy sonriente, junto a su nueva novia y además, en la descripción, agregó el hashtag #ContigoLasPalabrasSobran.

La publicación del conductor, Yordi Rosado ha alcanzado los 31 mil “me gusta” en Instagram, y los comentarios por parte de famosos como Facundo, Roxana Castellanos, Bárbara Islas, Inés Gómez Mont y Grettell Valdez, así como de sus seguidores no se hicieron esperar.

“Qué viva el amor” , “felicidades”, “forman hermosa pareja”, “esas sonrisas hablan solas”, “qué bonito, te lo mereces”, son algunos de los comentarios que se leen en la foto de Yordi Rosado junto a su nueva novia.

Yordi Rosado habla de su nueva novia

Hace poco, en el programa matutino “Hoy”, Yordi Rosado, reveló que está muy feliz en su nueva relación, pero, luego de varias especulaciones sobre una futura boda , el conductor no tiene planes para casarse.

“Estoy empezando sí una relación, estoy contento, feliz, llevo apenas tres meses en la relación y no, no he dado ningún anillo, y mucho menos me pienso casar”. Yordi Rosado