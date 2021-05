En lencería, Yanet García comparte contenido exclusivo de su OnlyFans

Mientras que Yanet García disfruta crear contenido para su OnlyFans, algunos de sus seguidores se quejan ya que no se muestra al natural.

La influencer y presentadora de televisión Yanet García está sumamente emocionada porque cada vez son más los que se suscriben a su cuenta OnlyFans.

La alguna vez llamada 'Chica del clima' quiere que todos disfruten de su picante contenido por lo que comparte un poco de éste en su cuenta de Instagram.

Yanet García publicó en su cuenta un breve pero sexy video de sí misma en apretada lencería negra posando desde el enorme ventanal de su habitación.

"Creando contenido exclusivo con mucho amor para ustedes en @onlyfans ¡Gracias equipo!", escribió desde Nueva York junto al atrevido material audiovisual.

¿Cómo acceder al OnlyFans de Yanet García?

Fue el pasado mes de abril cuando Yanet García inauguró su cuenta OnlyFans luego de repetitivas peticiones hechas por sus millones de seguidores.

Para disfrutar de las candentes publicaciones de la novia de Lewis Howes, debes ingresar a https://onlyfans.com/iamyanetgarcia.

El acceso tiene un costo, la suscripción mensual es de 20 dólares (poco menos de 400 pesos) .

OnlyFans de Yanet García comienza a decepcionar a fans

Mientras que Yanet García se siente realizada con su OnlyFans algunas personas la están criticando por su contenido ya que esperaban verla más destapada.

Y es que muchas personas dieron por hecho que verían a la chica fitness, de 30 años, al natural debido a que en Instagram suele aparecer en bikini.

Las críticas no se hicieron esperar: "Esa misma vaina se ve en Instagram, no sé por qué pagan", "Si no muestra nada no vale la pena pagar", "Decepción",

"No muestra nada asi que no se emocionen", "Dudo que sigan pagando tu estafa de OnlyFans", "En bikini te vemos siempre", "Estafa", le expresan.

Hasta el momento Yanet no se ha pronunciado al respecto por lo que sus fans esperan que suba el tono o pronto serán varios los que cancelen su suscripción.