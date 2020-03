"Tenemos muchísima química": Continúan coqueteos entre Belinda y Yahir

Belinda y Yahir niegan la existencia de un romance pero sus coqueteos no paran.

¿Eres fan de Belinda? ¿Fan de Yahir? Seguramente has respondido afirmativamente y seguramente ya viste la puesta en escena “Hoy no me puedo levantar”, musical que ambos protagonizan. Incluso te has dado cuenta que entre la dupla de cantantes la química es mucha.

Luego de verlos en escena los rumores no tardaron en fluir, diversos medios los vincularon sentimentalmente, pero ¿hay algo entre ellos? ¿Son pareja? ¿Está surgiendo el amor? NO.

Tanto la cantante de “El baile del Sapito” como el emergido de La Academia han asegurado que sostienen una gran amistad; no obstante, continúan intercambiando coqueteos.

En una reciente entrevista con René Franco, titular del programa radiofónico “La Taquilla”, la también actriz aceptó que entre ella y Yahir hay bastante química a la hora de realizar escenas de amor incluidas en el guión de la producción de Alejandro Gou.

“(Yahir) es un tipazo. Yo estoy feliz de estar con él. Tenemos muchísima química, no solo nosotros, todos” Belinda. Actriz y cantante

No obstante, para evitar malos entendidos, 'Beli' aclara que se lleva muy bien con todo el elenco de "Hoy no me puedo levantar" y que su buena relación con el cantante de "Alucinado" comenzó cuando trabajaron en La Voz Azteca, reality de TV Azteca donde fungieron como coaches.

Cabe recordar que la intérprete de “Dopamina” volverá a ocupar una silla de coach en la próxima temporada de La Voz, lo mismo que Ricardo Montaner. Los nuevos integrantes son María José y Christian Nodal. Lupillo Rivera y Yahir quedaron fuera por decisión propia.