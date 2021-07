VIDEO: Violeta Isfel relata los maltratos que vivió con el papá de su hijo

Violeta Isfel en entrevista para el programa “Confesiones”, habló de una faceta de su vida que nunca antes había contado. La actriz de 34 años de edad, abrió su corazón y narró el infierno que vivió junto a su expareja Rommel Ramírez.

Rommel es el padre de su hijo Omar,el cual tuvo a la edad de 20 años. Aunque actualmente no tiene una buena relación con su expareja ahora Violeta Isfel contó que no la pasó bien cuando vivió con el padre de su hijo.

Isfel declaró que su embarazo lo vivió sola, pues Rommel no llegaba a la casa debido al alcoholismo que padecía. Isfel aseguró que las cosas se agravaron cuando nació Omar, ya que, como vivían en la casa de la familia de Rommel, el llanto del pequeño molestaba a todos, incluidos el padre.

“El niño no tenía derecho de llorar en la madrugada porque entonces se despertaban todos y armaban desmadre y a la que regañaban era a mí, entonces yo prevenía las mamilas para que no hubiera problemas”

Con lágrimas en los ojos, la actriz confesó que cierta noche el niño le pidió una mamila, bajó a prepararla, lo que ocasionó molestia en su pareja quien tomó al pequeño y lo sacó a la lluvia de 9 meses para que durmiera afuera y dejara de llorar.

La situación se salió de control ya que, al querer defender a su hijo, casi la golpea, ahí se le cayó la venda de los ojos, decidió irse y darle una mejor calidad de vida a su pequeño.

"Yo le dije: ‘estás idiota ¿Qué te pasa?’ y él me dijo: ‘¿Qué? ¿me estás contestando?’ y ahí fue que me levantó la mano y por poco me pega, ahí decidí irme, no quería que mi hijo viviera”

Violeta Isfel. Actriz