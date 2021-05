Vicente Fernández Jr. ingresa a rehabilitación

¿Problemas de adicción? Un amigo cercano a Vicente Fernández Jr., revela por qué ingresó a rehabilitación.

Jaime García, conocido como ‘El charro de Toluquilla’, reveló al programa de youtube Chisme No Like que Vicente Fernández Jr. está en rehabilitación.

Curiosamente, días antes, Mariana González explicó que casi no veía a su novio Vicente por sus compromisos laborales y políticos, pero todo estaba bien.

Hoy Jaime, amigo cercano de la familia Fernández, asegura que hace poco lo llamó Vicente para pedirle dinero prestado, el cuál le terminó consiguiendo.

"Es mi compadre (Vicente Fernández Jr.) Él está bien. A mí me buscó para pedirme unos centavos. Yo le conseguí unos centavos, pero sus problemas son de ellos, yo no me meto. Jaime García. Amigo cercano de la familia Fernández

Aprovechando tanta sinceridad, Javier Ceriani, titular de Chisme No Like, preguntó a García si es verdad que Vicente está en rehabilitación, a lo que respondió:

"No está en un centro de rehabilitación, está como con un psicólogo, con unos médicos". Jaime García. Amigo cercano de la familia Fernández

¿Por qué Vicente Fernández Jr. ingresó a rehabilitación?

Asimismo aseguró que el hijo mayor de Vicente Fernández lleva un mes en rehabilitación , lo que explicaría porque no ha hecho movimientos en redes sociales.

Pero, ¿qué problema tiene? ¿contra qué adicción lucha? 'El Charro de Toluquilla' insinúa que pueden ser problemas emocionales y no bebida ni drogas .

"Vicente no es borracho ni es drogadicto, mi compadre a lo mejor trae algunas emociones mal encontradas de problemas de familia y eso es en lo que le están ayudando y es normal" Jaime García. Amigo cercano de la familia Fernández

Finalmente aseguró que Vicente está bien e insistió en que sus problemas son normales y no tienen que ver con el alcoholismo como en el caso de Alejandro.

"Alejandro (Fernández) es borracho y todo mundo lo sabe", recordó a la par que defendía a su compadre pues es una gran persona.