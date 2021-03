Verónica Castro sobre la muerte de Cepillín: “Nos duele que se nos valla mucha risa”

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Verónica Castro reveló que Cepillín siempre fue una persona muy sencilla.

Tras confirmarse la muerte de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, celebridades se han pronunciado por su partida. Tal es el caso de Verónica Castro quien no dudo en mostrar su dolor.

A través de su cuenta de Instagram y en entrevista con ‘Venga la Alegría’, la actriz recordó al payasito de la tele y puntualizó que siempre fue una persona que apoyaba a sus compañeros.

“Nos une el dolor de tu partida”: Verónica Castro

A través de su cuenta de Instagram Verónica Castro se pronunció por la muerte de Cepillín. La famosa compartió una antigua imagen en la que aparece junto con el payasito de la tele, quien se encuentra cargando a Cristian Castro.

“Todos tenemos un bello recuerdo tuyo y ahora nos une el dolor de tu partida QEPD amigo querido” Verónica Castro

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar e incluso la cantante Yuri escribió: “Hermosa foto amiga, siempre lo recordaremos”.

Verónica Castro lamenta la muerte de Cepillín

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Verónica Castro recordó que Cepillín siempre fue una gran persona.

“Ahora si se fue casi todas las sonrisas que teníamos en el mundo y en este país. Porque fue una persona que siempre nos regalo una sonrisa. Cuando estaba él en el top y era la estrella de la televisión fue muy emotivo siempre saludarlo” Verónica Castro

La actriz recordó que el famoso siempre fue muy sencillo, aun cuando se encontraba con todo el éxito del mundo siempre estuvo ahí para sus compañeros.

“Aun siendo una figura tan importante recibía a sus compañeros, atendía a los hijos de sus compañeros y eso no sucedía con la mayoría de los artistas” Verónica Castro

Verónica Castro señaló que ella recuerda a Cepillín como un hombre de una sola pieza, que siempre tenía mucho para dar a sus compañeros.

“Un hombre que dio mucho porque no tuvo su vida fácil, no tuvo un trabajo fácil, no tuvo un desenvolvimiento fácil (…) es una gran pérdida” Verónica Castro

La también conductora señaló que aunque últimamente no se veían tanto, con intermediarios se mandaban a celular, por ejemplo con Aracely Arámbula .

“Nos duele, que se nos vaya mucha risa”, terminó Verónica Castro.