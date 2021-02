Vadhir Derbez informó en redes sociales que sufrió un accidente mientras practicaba esquí con su familia.

La familia Derbez se encuentra de manteles largos, debido a que Vadhir Derbez cumplió 30 años el 18 de febrero, y como parte de la celebración, sin dar detalles del lugar, fue a practicar esquí, sin embargo, sufrió un aparatoso accidente.

Vadhir Derbez compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram que decidió pasar un momento agradable en la nieve junto a su hermana Aislinn y la actriz, Martha Higareda , a quienes desde hace unos días ya se les había visto juntas.

En la serie de videos cortos se puede ver cómo se preparan para salir a esquiar, posteriormente, Vadhir Derbez mostró a sus seguidores cómo quedó su rostro, luego de haberse tropezado con uno de los esquís en una zona plana.

“Esto es lo que pasa por no traer casco. Lo peor es que me di en la ma… en una (zona) plana, pero bueno, ni modo”. Vadhir Derbez

Por su parte, Aislinn Derbez compartió una historia para cuestionar a su hermano sobre qué le había pasado en el rostro, pero a modo de broma, señaló a Martha Higareda como la responsable por tratar de enseñarle a esquiar.

Vadhir Derbez da detalles del accidente que sufrió en la nieve

Horas más tarde, y por medio de la cuenta de Instagram de Aislinn, Vadhir Derbez explicó más a detalle cómo fue que el accidente con el esquí, que además, la protagonista de ‘A La Mala’ destacó lo fuerte que está la herida.

“Está ca… Literalmente, el esquí, en la parte más estúpida. Acababa de bajar una (pendiente) de doble diamante negra, pero difícil y salí perfecto, y luego una parte planita, se me cruzó el esquí. Así la cosa más estúpida y me fui de hocico, no pude ni meter las manos”. Vadhir Derbez

Por otro lado, Vadhir Derbez aprovechó su cuenta de Instagram para “desearse feliz cumpleaños”, además de expresar su alegría de tener a sus seguidores que siempre lo apoyan y dedicarse a lo que “más ama” en su vida.