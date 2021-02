Vadhir Derbez le exigió al fotógrafo Henry Jiménez que deje de jalar a su hermana Aislinn al lado oscuro, pues teme que termine en OnlyFans

Aislinn Derbez encendió las redes sociales hace poco, publicando una serie de candentes fotos en las que posa con lencería de encaje color negro.

Previendo una reacción negativa de Eugenio Derbez y los demás integrantes de su familia, la actriz pidió en la publicación que los reclamos fueron dirigidos al fotógrafo Henry Jiménez, pues había sido él quien le había insistido en posar de forma tan sexy.

Lo que no se esperó Aislinn es que su hermano Vadhir Derbez se sumara a las protestas, expresando que la ve tan cerca del lado oscuro que teme verla abriendo una cuenta de Only Fans en el futuro.

Vadhir Derbez exige a fotógrafo que deje de jalar a Aislinn al lado oscuro

Atendiendo a la recomendación de su hermana, Vadhir Derbez se dirigió a la cuenta de Henry Jiménez en Instagram para exigirle que deje de estar mal influenciando a su hermana.

"Henry, chingada madre! Deja de andar jalando a mi hermana al lado oscuro" Vadhir Derbez

Vadhir Derbez: "Se va a abrir un Only Fans, no, no"

Y es que, el actor y cantante de 30 años dijo temer, en broma, que a Aislinn Derbez le guste tanto el lado oscuro que termine abriendo una cuenta en OnlyFans, un servicio de suscripción de contenido que debido a su falta de censura, se ha vuelto popular entre las estrellas del porno, quienes por cierta tarifa, comparten con sus fans el contenido para adultos que producen.

"Luego le gusta y qué sigue? Hasta se va a abrir Only fans no no no jajaja" Vadhir Derbez

En otro comentario, Vadhir Derbez se dejó de bromas y agradeció al fotógrafo por el excelente trabajo que había hecho con su hermana.

"Quedaron chingonsisimas. 👏👏👏👏 Eres un chingon, y mi hermana guaperrima . Los quiero" Vadhir Derbez

Omar Chaparro se une a los "reclamos" hacia Aislinn por fotos sexys

Además de Vadhir y por supuesto, su padre Eugenio Derbez, otro que reaccionó a las fotos sexys de Aislinn fue Omar Chaparro, quien más allá de reclamarle a la ex de Mauricio Ochmann, se expresó algo sorprendido, al recordar que él mismo la cargó en brazos cuando era pequeña.