Paty Navidad creó una nueva cuenta, pero Twitter la suspendió de nuevo

En un intento de desafiar a Twitter, Paty Navidad creó una nueva cuenta luego de que le fuera la cerrada la oficial pero le duró poco el gusto ya que en cuestión de horas otra vez quedó fuera de la red social.

Cómo te informamos, a poco de que le cerraran la cuenta, Paty Navidad tomó Instagram para informar a sus seguidores que ya estaba de regreso en Twitter y que podían encontrarla como @patynavidadnew; sin embargo, el gusto le duró poco, nuevamente la suspendió ‘el pajarito azul’.

“¡Ups! Me suspendieron nuevamente la cuenta de Twitter, la que apenas empecé a usar hoy: @patynavidadnew”, escribió la actriz en Instagram, espacio que aprovechó para denunciar que tras la suspensión de su cuenta oficial han sido muchas las personas las que han abierto cuentas usando su nombre por lo que pide tener cuidado.

“Lo peor es que están abriendo muchas más con mi nombre. Están suplantando mi identidad, sobre todo la cuenta @patynavidadneww con 2 ‘ww’. Ojo, en estos momentos no tengo ni una sola cuenta de Twitter. Que nadie los engañe. Esto ya es censura controlada y descarada”, se quejó y finalizó: “¡Imagínense lo que viene para la humanidad! Dios con todos y cada uno de ustedes y sus familias..¡Amén! Y Amen sin tilde”.

Las reacciones no se hicieron esperar, fans no tardaron en brindarle apoyo: “Ya no necesitaos esa cochinada llamada Twitter vete a Telegram”, “Te censuran porque dices la verdad”, “Princesa, mejor espérate un tiempo o crea una nueva cuenta y escribe con lenguaje cifrado”, “Increíble que muchos medios de comunicación aplaudan la censura en Internet”, “Yo te consuelo baby”, “Muchas gracias por no quedarte callada y hablar las cosas como son”, le expresan.

¿Por qué Twitter suspendió la cuenta de Paty Navidad?

En los últimos meses Paty Navidad se ha vuelto experta generando polémica al punto que sus palabras causan incomodidad y molestia sobre todo porque ha asegurado que el coronavirus es como “una gripe común” que superaron sus familiares con “tecitos de guayaba y aspirinas”.

Además de asegurar que autoridades agravan el coronavirus a fin de controlar y manipular a la sociedad, Paty Navidad se metió en temas políticos expresando su apoyo incondicional a Donald Trump y por si fuera poco apoyar la toma del Capitolio.