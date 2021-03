En el audio se escucha a Laura Pons reclamar a 'Turry' Macías por haber abusado de ella, lo que él niega insistentemente

Nuevos detalles sobre el presunto caso de abuso sexual en el que habría estado involucrado Arturo “Turry” Macías, mejor conocido como la voz del programa ‘Hoy’, han sido revelados.

El programa ‘Ventaneando’ reveló un audio presuntamente grabado hace unos días, previo a que se revelaran las acusaciones de abuso sexual, en el que la denunciante, Laura Pons, confronta al locutor para recriminarle su acción.

Ante los reclamos, “Turry” Macías confirma que conoce a la joven de 23 años, pero niega de forma tajante la agresión sexual que habría ocurrido cuando Pons tenía 17 años, e incluso la acusa de intentar hacerse famosa a sus costillas.

Arturo 'Turry' Macías: “Yo nunca tuve la intención de tener algo contigo"

Al principio de la grabación, se escucha a Laura Pons reclamando con la voz entrecortada a ‘Turry’ Macías por haberla agredido, señalando que con el paso de los años se dio cuenta de que lo sucedido fue algo malo.

“Quería verte de frente y decirte que el por qué tú, cuando yo tenía 17 años, me llevaste a un motel y te quisiste pasar de listo conmigo porque yo no quería ir a ese lugar. Es algo que quería quitar yo de mi corazón porque con el paso de los años me di cuenta que estaba mal” Laura Pons

Ante ello, la voz del programa ‘Hoy’ le asegura a Pons que nunca tuvo intenciones de tener alguna relación amorosa con ella.

“Yo nunca tuve la intención de tener algo contigo, ni en ningún momento…” Arturo 'Turry' Macías

Laura Pons: “Yo te dije ese día que no quería ir contigo"

En ese momento Laura Pons lo interrumpe, cuestionándole el por qué entonces la llevó a un hotel, sin siquiera detenerse porque ella era menor de edad.

“Yo te dije ese día que no quería ir contigo… pero no entiendo ¿por qué me llevaste a un lugar siendo menor de edad? Me duele mucho, con el tiempo me dolió mucho porque me di cuenta que fue algo malo” Laura Pons

Pese al reclamo, 'Turry' Macías se mantiene firme negando que lo relatado por Laura Pons haya sucedido y dando su versión de los hechos.

“A un motel yo no te llevé, yo te llevé junto con todos a fiestas, a eventos, fuimos a inauguraciones” Arturo 'Turry' Macías

‘Turry’ Macías: "¿Te quieres hacer fama por mí?”

Entonces, Laura Pons le asegura tener bien claro dónde habría ocurrido el abuso sexual y le señala que muchas de las cosas que ahí vivió fueron su primera vez.

“Tengo el nombre y el lugar del motel a donde me llevaste, no me digas que no Arturo, tú me llevaste a un motel… ¿por qué eres así? […] No tuvimos relaciones sexuales como tal, pero me tocaste, yo no quería, ni siquiera disfrutaba el que me estuvieras tocando. Era la primera vez que yo veía pornografía” Laura Pons

En respuesta, 'Turry' Macías le aseguró que sus intenciones con ella siempre fueron buenas y que jamás se aprovechó de ella.

“Lau, te agradezco la confianza de que estés platicando esto y te abras, toda mi intención siempre fue buena, ¿me entiendes?, nunca pensé en aprovecharme de ti en algún momento” Arturo 'Turry' Macías

Finalmente, Laura Pons dio detalles del lugar donde habría ocurrido el abuso sexual, entonces Arturo Macías le cuestionó si busca hacerse fama a su costa.