Toño Mauri reaparece en cámaras tras su lucha con Covid-19

Toño Mauri agradeció los mensajes de apoyo tras su contagio por coronavirus



Luego de la dura batalla que libró Toño Mauri contra el Covid-19 y su doble trasplante de pulmón, el actor reapaeció en cámaras y dio sus primeras palabras.

Luego de haber luchado ocho meses contra el coronavirus y necesitado doble trasplante de pulmón tras las complicaciones, el actor Toño Mauri fue dado de alta el pasado 12 de febrero del University of Florida Health Shands Hospital.

Tras esto, Toño Mauri ha reaparecido en redes sociales y en cámaras para agradecer a todos aquellos quienes le brindaron apoyo durante su hospitalización por Covid-19.

En la cuenta de ‘Despierta América’, Toño Mauri aparece hablando con el doctor Juan Rivera quien al parecer fue uno de los primeros en atender al actor tras haberse contagiado por coronavirus.

“Doctor Juan, antes que nada te agradezco porque tú fuiste y eres la persona que me condujo por este camino. La que me ayudó cuando empezamos a llegar al hospital a que me atendieran, a conocer más de lo que me estaba pasando” Toño Mauri

Supuestamente el día de mañana, es decir el próximo 15 de febrero, se dará a conocer la entrevista completa con Toño Mauri quien relató su lucha contra el coronavirus, enfermedad que ha aquejado al mundo por al menos un año, misma que ha dejado un total de 109 millones de casos a nivel mundial y 2.4 millones de muertes .

Toño Mauri y su lucha contra el Covid-19

Durante el pasado mes de junio 2020 se dio a conocer que el actor Toño Mauri había contraído el coronavirus tras presentar algunos síntomas relacionados con la enfermedad surgida en Wuhan, China.

Toño Mauri de 56 años fue hospitalizado tras complicarse la enfermedad por Covid-19, en donde tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón debido a las secuelas del coronavirus que dejó seriamente afectado esta parte de su sistema.