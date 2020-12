Critican a Thalía por usar lujosa protección contra el Covid-19

Detractores de Thalía critican que gaste mucho dinero en protecciones contra el Covid-19.

En diversas ocasiones Thalía ha pedido a sus fans no bajar la guardia frente a la pandemia por coronavirus que actualmente enfrenta el país, por lo que nuevamente tomó sus redes sociales para externar su preocupación ante la situación sin imaginar que sería severamente criticada.

Thalía publicó en su cuenta de Instagram un breve video en el que pide usar cubrebocas y caretas en todo momento y es que le molesta enterarse y ver que gente se pasea por las calles como si nada.

"Me impacta la cantidad de gente que va por la vida sin su cubrebocas, yo no entiendo, yo salgo con un cubrebocas o dos, y también me pongo mis goggles dependiendo cómo veo la situación que está picuda, no entiendo por qué hay gente que no usa su mascarilla y encima se me quedan viendo como… ¡Ay, no exageres!… ¡No entiendo!” Thalía. Actriz y cantante

Los lujosa protección contra Covid-19 de Thalía

No obstante su queja rápidamente restó importancia y es que sus seguidores comenzaron a criticar que use lujosos accesorios para protegerse del Covid-19, dinero al que podría darle otro uso, como por ejemplo, donándolo a personas que han resultado afectadas por la pandemia.

“Con tanto lujo.... qué ayude a la gente necesitada….”, “Que done algunos goggles”, “Vieja payasa”, "Deja de criticar a las personas mejor ayuda en vez de estar de presumida. Ridícula. Ya estás viejita. Te oyes mal hablando de las personas ayuda”, “Regala mascarillas y gafas de esas”, "Se le nota lo consternada que está, toda llena de brillos”, se lee entre los comentarios del video retomado por el programa de espectáculos Suelta la Sopa.

Thalía se somete a la prueba de Covid-19

A poco de haber suplicado a sus fans que usen cubrebocas y mascarillas para frenar los contagios por coronavirus, Thalía se sometió a una prueba para su detección por lo que mostró en Instagram el momento en que introducían en su nariz un hisopo.

"¡Prueba número 1,25537483763625362717723555748595!!!!! ¡Ya perdí la cuenta de cuántas llevo! De cara al fin de semana”. Tommy Mottola atrás cantando la estrofa emblemática cuando el hamster gigante se le mete por .... bueno... escena de la película El Profesor chiflado”, bromeó.