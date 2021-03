Thalía se hizo una prueba Covid-19 y mostró el video a sus seguidores

Thalía compartió en su cuanta de Instagram un video corto en el que aparece haciéndose una vez más la prueba de Covid-19.

El clip que dura solo unos cuantos segundos, causó revuelo entre los seguidores de Thalía, luego de la chistosa descripción que colocó en el video.

“Esta si la sentí hasta el asterisco” Thalía

Esas fueron las palabras que Thalía, de 49 años edad, eligió para describir cómo se siente la toma de muestras para detectar si hay o no Covid-19.

La divertida expresión de Thalía logró de cientos de reacciones entre sus fanáticos. Si bien la cantante y empresaria muestra una cara de dolor, termina con una enorme sonrisa.

“Casi te llega al esternocleidomastoideo”, “Es tan real el dolor”, “siempre con tus ocurrencias, te amo”, “omg esa prueba me da horror”, “Mi probre Thalía, tantos tests”, “Ayyyyyy dios, cuidate mucho no te vayan a lastimar”, “Con verlo no más hasta yo lo sentí ”, “Te adoro mi Thali”, Eres muy fuerte”, “Todo sea por nuestra salud”, fueron solo algunos de los mensajes a Thalía en su video.

Thalía expresa sus miedos por el Covid-19

Cabe señalar que Thalía continuamente sigue externando su preocupación ante la pandemia, por lo que a cada momento pide a sus seguidores no bajar la guardia.

Thalía invita a sus fans a no bajar la guardia ante los contagios de Covid-19 y seguir usando gel antibacterial, cubrebocas y desinfectante para evitar contagiarse, además de la sana distancia.

“Cuídense mucho. Ahorita es cuando más hay que estar alertas, atentos a protegernos, a proteger a los nuestros. Los amo” Thalía

A pesar de que en sus videos Thalía siempre hace gala de su lado más divertido y risueño, en todo momento se mantiene al margen para lanzar mensajes a sus seguidores.