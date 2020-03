Thalía reveló que padece un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza.

Por primera vez, Thalía se sinceró con sus seguidores y confesó que desde hace algunos años padece trastorno obsesivo compulsivo, lo que la lleva a tener rituales muy especiales en aspectos como la limpieza.

La crisis de salud a nivel mundial a causa del coronavirus provocó que la cantante mexicana confesara que padece un trastorno mental que la acecha desde hace varios años, cosa con la que lucha día a día. Dijo que le ha costado años de análisis y control mental el comprender los detonadores emocionales que la llevaron a esta situación.

“La mayor parte de mi vida he vivido controlando el trastorno obsesivo compulsivo que desde joven fui desarrollando. No por nada mi gente más cercana me llama #howardhughes” Thalía. Cantante

Thalía aprovechó para confesar que ella siempre suele lavarse las manos constantemente, abrir y cerrar las llaves del agua, tocar las manijas de las puerta con un papel y un sin fin de rituales de limpieza.

Respecto a la obsesión que tiene con la limpieza Thalía dijo en Instagram que dicha obsesión le causa angustia y estrés.