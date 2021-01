Televisa vetaría a Danna Paola, Alejandra Guzmán y Aracely Arámbula

Televisa pidió a todos los comentaristas que no mencionen durante unos meses a las intérpretes por su aparición de Fin de Año en TV Azteca

De acuerdo con Punto G, de Reforma, tres de las celebridades que se presentaron en la fiesta de Fin de Año de Tv Azteca del 2020, han sido vetadas de cualquier programa de la televisora de San Ángel, Televisa.

Y es que al parecer, los directivos de Televisa pidieron a todos los comentaristas que no mencionen durante unos meses a Danna Paola, Alejandra Guzmán y Aracely Arámbula, durante los programas transmitidos en la televisora.

Sin embargo el descontento de Televisa con las intérpretes por estar en el especial de TV Azteca no parece haber causado alguna reacción en estas, pues las tres gozan de una muy buena reputación y se encuentran en un buen momento laboral.

Situación actual de Danna Paola, Alejandra Guzmán y Aracely Arámbula

Danna Paola, es una de las jóvenes promesas más importantes en el país, además de que es una actriz reconocida en Europa debido a su participación en la serie de Netflix, ‘Elite’; además, su relación con TV Azteca es muy buena, por lo que podría regresar como jueza al reality ‘La Academia’.

En cuanto a la música, la joven ha dado grandes éxitos de la mano de celebridades mundiales como ‘Me & Myself’ o ‘It Must Have Been Love’ al lado del cantante MIKA.

Por su parte, Alejandra Guzmán, es reconocida por voz y volverá a las pantallas con la segunda temporada de la serie ‘El Juego de las Llaves’, producida por Amazon Prime.

Finalmente, Aracely Arámbula, cuenta con gran popularidad en México y Latinoamérica, además de la aceptación del público latino en Estados Unidos gracias a las reconocidas series: ‘La Doña’ y en ‘El Señor de los Cielos’.