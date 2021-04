Tefi Valenzuela niega que recibió dinero tras libertad de Eleazar Gómez

Luego de las disculpas de Eleazar Gómez, Tefi Valenzuela explicó las opciones que tenía y por qué aceptó la libertad condicional.

Tras obtener su libertad condicional el pasado 25 de marzo, Eleazar Gómez ofreció disculpas públicas a su exnovia Tefi Valenzuela por haberla agredido el pasado mes de noviembre.

A través de las redes sociales, la cantante ha sido duramente criticada por haber aceptado un acuerdo que permitió que el actor saliera de la cárcel. Tras los ataques recibidos la peruana explicó la situación legal y negó haber recibido dinero.

Tefi Valenzuela: “Pasé de ser la víctima a ser la culpable”

En un video que fue retomado por el programa ‘Venga la Alegría’, Tefi Valenzuela se defendió de las críticas que ha recibido en las redes sociales y aseguró que jamás se trató de un tema económico y que no le otorgó el perdón.

“Hola, soy Stephanie Valenzuela y no he recibido ni un peso hasta hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez ni tampoco le he otorgado el perdón. No sé en qué momento pasé a ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad, pero las cosas son así" Tefi Valenzuela

La cantante explicó que el pasado noviembre tuvo miedo de perder la vida en manos de Eleazar Gómez y por eso interpuso una denuncia.

“Tuve miedo a perder mi vida en manos de él. Con las pruebas fue puesto en prisión preventiva y se le vinculó a un delito de violencia familiar equiparada” Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela destacó que lamentablemente, aunque ella contaba con las pruebas, el actor pudo contar con algunos beneficios por ser primer delincuente y no tener ningún antecedente penal.

“Tiene muchas denuncias públicas pero ninguna penal, excepto la que yo puse” Tefi Valenzuela

Ante esta situación la peruana explicó que solo tenía cuatro opciones: el perdón, que significaba salir libre sin condiciones; el procedimiento abreviado, que confesó es lo que ella esperaba, con una salida pagando la fianza; seguir un juicio normal, que dejó de tener sentido cuando se declaró culpable; y finalmente la suspensión condicional, que se otorga una sola vez y su abogado aceptó.

Sobre la compensación económica que recibirá, Tefi Valenzuela dejó en claro que es un derecho que tiene la víctima y explicó que si ella hubiera querido podía haber llegado a un acuerdo de dinero con Eleazar Gómez.

“Hubiera podido pedir tres millones si me daba la gana y no lo hice. ¿Por qué? Porque con esto no garantizaba que si mañana o más tarde agredía a otra mujer se va a ir preso, ni manejaba antecedentes. Mi delito fue considerado lesiones leves, él no alcanza una pena mayor a cinco años por lo cual tiene derecho a llevar su pena por fuera de la cárcel” Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela: “Siento asco de las leyes”

Sobre por qué consideró que la libertad condicional de Eleazar Gómez era la mejor opción, Tefi Valenzuela explicó que porque fue la única manera de dejar un precedente.

“Primero porque él no sale libre, él tiene tres años de libertad condicional, tiene que ir a firmar cada tres meses y si agrede a otra mujer o me hace algo a mí se va directamente a la cárcel. Tengo protección para mí, mis testigos y familiares porque lo necesito, además él tiene que ir a terapia” Tefi Valenzuela

En su video la cantante destacó que lamentablemente en las leyes no se defiende a las mujeres que sufren violencia.

“Siento asco de las leyes, no solo aquí, en Sudamérica, en mi país es lo mismo, siento asco de que para que me hagan caso, para que él pudiera haber ido a prisión, tendría yo que haber estado muerta, con lesiones graves o haber estado en el hospital, y lamentablemente esto es lo que pasó, estas son las opciones que yo tenía y lo que la ley dicta” Tefi Valenzuela

Por último Tefi Valenzuela destacó que se siente bien ya que ha logrado sentar un precedente, por si existe otra víctima pueda tener un camino más fácil y pueda obtener justicia.