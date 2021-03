La peruana Tefi Valenzuela externó descontento tras las disculpa pública de Eleazar Gómez

Tefi Valenzuela usó su cuenta de Instagram para enviar un fuerte mensaje luego de que su ex pareja, el actor Eleazar Gómez ofreciera una disculpa pública donde aceptó que la agredió físicamente ante las autoridades mexicanas.

A través de sus historias la celebridad peruana Tefi Valenzuela, externó su molestia por lo que ha pasado tras la liberación de Eleazar Gómez, junto a una imagen donde se le ve muy seria escribió:

“Buenos días, acá tratando de ser positiva y evitando vomitar el asco que me dan las leyes y la ignorancia de la gente, Dios dame paciencia” Tefi Valenzuela

Previo a este mensaje, la modelo y cantante Tefi Valenzuela también colocó una reflexión:

“Ojalá que te des cuenta que no todo ha sido malo, que cada cosa que has vivido te ha enseñado algo, que los errores te han hecho más fuerte, que las personas que se han ido te han enseñado a valorar más a quienes se quedan, que no eres culpable de las decisiones de otros, que tú eres el control de tu vida, y que a partir de hoy puedes acercarte cada vez más a esa vida que tanto anhelas” Tefi Valenzuela

Cabe señalar que la ex de Eleazar Gómez habría recibido la cantidad de 420 mil pesos como parte de una comprensión por el daño que recibió a manos del actor, por lo que la han tachado a Tefi que ella solo inició el proceso en su contra para obtener dinero y hacerse famosa en México.

Tefi Valenzuela @TefiValenzuela

Tefi Valenzuela comparte su opinión y sentir sobre la libertad condicional de Eleazar Gómez

A través de su cuenta oficial en Instagram la modelo y cantante Tefi Valenzuela compartió su opinión y su sentir sobre el anuncio de la libertad condicional por tres años de Eleazar Gómez, quien aceptó su culpabilidad durante el juicio.

En el video Tefi Valenzuela comentó que compartía esta información sobre la determinación del juez debido a que varias personas le habían estado preguntando.

Tefi Valenzuela dijo no querer comentar mucho, pues aseguró haber dicho desde el principio que se iba a conformar con lo que el juez dijera.