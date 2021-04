Tefi Valenzuela perdió un bebé cuando tenía 24 años

Tefi Valenzuela abrió su corazón con Escorpión Dorado y le contó que perdió un bebé cuando tenía 24 años

La artista originaria de Perú, Tefi Valenzuela realizó una entrevista en YouTube con Escorpión Dorado, donde reveló que a sus 24 años de edad perdió un bebé . La cantante abrió su corazón con el polémico personaje del internet, a quien le contó algunos detalles de su vida que muy pocos sabían.

Durante su participación en el exitoso canal de YouTube que tiene millones de seguidores, la joven Tefi Valenzuela reveló que esperaba a su primer hijo junto a su entonces pareja, un político de Perú , quien le fue infiel y la decepcionó en todos sentidos.

“Me han pasado mil cosas o sea a mí me han roto el corazón, perdí a mi hijito cuando tenía 24 años, estaba embarazada y creo que a partir de eso me hice más fuerte. Justo en ese mismo día, yo termino en la clínica de emergencias después de haber discutido y me hace una ecografía y el bebé ya no latía” Tefi Valenzuela

Sin entrar más en el tema con Alex Montiel, quien está detrás de la máscara del Escorpión Dorado, Tefi Valenzuela compartió el duro momento que vivió estando embarazada .

Tefi Valenzuela confieza que ese ha sido el momento más difícil de su vida porque a raíz de la decepción que tuvo con su ex pareja, su prioridad era el bebé, “mis planes era el bebé", por lo que su vida quedó totalmente atrofiada pues no encontraba sentido a su vida.

¿Cómo comenzó su carrera Tefi Valenzuela?

Tefi Valenzuela es una modelo y cantante, que nació en Arequipa, Perú, en el año de 1990. Comenzó su carrera como modelo desde los cuatro años de edad gracias a su mamá quien la metió en concursos de belleza.

De acuerdo con su biografía disponible en su página personal de internet, su cumpleaños es el 20 de febrero y tiene un hermano llamado Frank Valenzuela.

Stephanie Valenzuela, estudió modelaje, canto y actuación. Además, cursó siete semestres de la licenciatura de Arquitectura.

Tefi Valenzuela participó en Miss Gaming Perú 2012, un certamen de belleza, donde primero fue finalista, pero después llegó a convertirse en virreina y jurado en Miss Gaming México 2014.