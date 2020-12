A cuatro meses de haber superado la enfermedad, Tania Ruiz reveló que aún enfrenta algunas secuelas del Covid-19

A principios del mes de agosto se reveló que Tanía Ruiz había dado positivo a Covid-19. La modelo reveló que presentó algunos síntomas como cansancio, dolor de garganta, tos seca, sentir presión en el pecho, un horrible dolor de cabeza, así como la perdida del gusto y el olfato.

“Sí di positivo y hubo días que me sentía fatal. Muy muy mal, ahorita sigo con mucho mareo, todos los días he estado muy mareada y llevo como cinco días sin olor ni sabor”, declaró la famosa a la revista 'Quién' en agosto pasado.

Tras haber superado el coronavirus, la famosa confiesa que aún sigue luchando contra las secuelas que le dejó la enfermedad.

A través de sus Instagram Stories Tania Ruiz compartió un video en el que revela que no ha podido regresar a su rutinas de ejercicio ya que el cansancio es mucho.

¿Cuáles son las secuelas a las que se enfrenta Tania Ruiz por el Covid-19?

Tania Ruiz detalló que a cuatro meses de haber superado al coronavirus, aún no ha podido retomar su vida diaria.

“Llevo cuatro meses desde que me dio Covid-19 que no he podido regresar a hacer ejercicio, si alguien era deportista soy yo, y ya no puedo, no sé a quién más le pase lo mismo” Tania Ruiz

La modelo destacó que espera pronto pueda retomar su rutina de ejercicios.

“Ojalá y pronto ya me recupere al 100 y los pueda estrenar para enseñárselos cómo se ven puestos” Tania Ruiz

En sus Instagram Stories, Tania Ruiz compartió la preocupación de una de sus seguidoras, quien le cuestionaba: “¿Por qué, ¿cómo te sientes, agotada todavía? Imagínate y eso que comes y eres súper sana”.

Ante este comentario la modelo respondió: “No aguanto más de 10 a 15 minutos. Me agoto y no puedo ".

La famosa detalló que aunque todavía afronta las secuelas del Covid-19, espera que pronto pueda retomar su vida como era antes y poder hacer ejercicio.