En entrevista Sylvia Pasquel destapó su desconfianza a la vacuna contra el Covid-19 y aseguró que esperará a ver la reacción que tiene en la población

Sylvia Pasquel sorprendió a sus seguidores al revelar que por el momento no tiene pensado recibir la vacuna contra el Covid-19, ya que todavía desconfía de los efectos secundarios que podría tener en la población.

De acuerdo con la famosa de 71 años, no tiene la intención de registrarse para recibirla, aunque pertenece a uno de los grupos vulnerables.

¿Por qué Sylvia Pasquel no se quiere vacunar contra el Covid-19?

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Sylvia Pasquel dejó en claro que de momento no se va a vacunar contra el Covid-19 ya que considera que es solo un requisito para viajar fuera del país.

“Esa vacuna te la van a pedir para viajar y como no tengo la intención de viajar fuera del país, pues me voy a esperar a ver qué reacción tiene la vacuna” Sylvia Pasquel

La actriz destacó en el video que hay muchos rumores sobre las vacunas por lo que desconfía de los efectos secundarios que pueda tener en su organismo.

En ese sentido Sylvia Pasquel detalló que parece que las personas son conejillos de indias, porque aún no hay información concreta sobre la efectividad de las vacunas contra el Covid-19.

“Primero la vacuna Pfizer, la rusa, la china, que no han llegado a la fase 3, que nos están usando como conejillos de indias. Yo no me pondría esa vacuna, ni loca, ¿Qué confianza puedo tener de los rumores y de cómo están llevando las cosas? No hay confianza de que haya transparencia” Sylvia Pasquel

Antes de finalizar, la actriz dejó en claro que va a dejar pasar un tiempo antes de decidir si se vacuna y recalcó que ni siquiera se ha puesto la vacuna contra la influenza.

“Mientras que son peras y son manzanas no tengo la necesidad de ponérmela, voy a extremar mis cuidados. No me he puesto vacunas de influenza, es raro que me enferme” Sylvia Pasquel

Durante su entrevista Sylvia Pasquel también habló sobre la situación de los teatros y detalló que no entiende como siguen cerrados cuando hay otros lugares en donde se concentran más personas y están abiertos.