Stephanie Valenzuela finalmente da detalles de su relación sentimental con Eleazar Gómez.

Eleazar Gómez fue detenido el pasado 5 de noviembre luego de que su ex pareja, la modelo peruana, Stephanie Valenzuela, presentara una denuncia en su contra por violencia familiar equiparada.

Aunque la cantante no se había pronunciado al respecto, finalmente brindó una entrevista al programa Ventaneado donde dio algunos detalles de su relación sentimental de tan solo 5 meses con el actor mexicano.

“Nunca me había atacado de esa forma, teníamos muchos planes juntos, nos llevamos muy bien, el primer mes todo fue perfecto, y la después tenía cambios de humor muy fuertes y se ponía muy agresivo y gritaba no solo conmigo, también en los restaurantes, cuando discutíamos, yo comenzaba a llorar y el me prometía que iba a cambiar” Tefi Valenzuela

Cabe señalar que a través de redes sociales se difundió el video en el que Eleazar le pide matrimonio Stephanie Valenzuela horas antes de intentar estrangularla. Así lo confirmó el hermano Frank Valenzuela, ante esto la actriz dijo lo siguiente:

“De pronto él se descontrola y me dice yo no hice todo esto de los mariachis para que ahora tu no te quieras casar conmigo, y ahí es donde me empieza a atacar y me golpea y me amenaza con que tiene un tío poderoso que me iba hacer daño” Tefi Valenzuela

Valenzuela confesó en televisión abierta que Eleazar Gómez la hacía sentir mal con sus actitudes, pues en ocasiones le molestaba mucho las canciones que escribía puesto que no le parecía al actor mexicano que ella escribiera música basada en su vida personal.