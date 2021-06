Héctor Soberon opina sobre la nueva ley que quiere crear Michelle Vieth

Michelle Vieth, reveló hace unos días su intención de crear una ley en contra de la pornografía de venganza, luego de señalar a Héctor Soberon como el culpable de difundir un video íntimo de ella y él hace 13 años.

Por ello el actor aprovechó la oportunidad para defenderse:

“No he visto nada de lo que ha declarado la señora, pero si lo quiere hacer pues qué bueno, también dentro de esa ley debería de promover a la gente que se le acusa injustamente porque, y más en este país, aquí te acusan y dónde está la presunción de inocencia, no existe”, dijo el actor.

También comentó que el tema continúa afectando su carrera:

“Afecta mucho porque yo de cierta manera ya lo había superado, por qué volver a recordar algo que afectó económicamente y profesionalmente, me afectó a mí, porque la señora siempre estuvo apoyada por Televisa, automáticamente a mí me rescindieron el contrato en Azteca, me dejaron a mí a la deriva”.

Soberon dijo que el lleva su defensa por la vía legal y no a través de los medios como lo hace la actriz.

Con información de Sale el Sol.