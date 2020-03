Sin ningún fundamento, la actriz rechazó a un encuestador del Inegi

Sherlyn no permitió a los encuestadores del Inegi realizar su trabajo y sin ninguna justificación real. La actriz confesó que no considera adecuado que continúen los trabajos del Censo 2020 por temor al coronavirus y alegando "contingencia mundial".

A través de sus historias de Instagram y registradas en video, la actriz detalló que a su casa en la CDMX llegaron encuestadores con la intención de aplicarle el cuestionario del censo. A pesar de la importancia de la actividad emprendida por el Inegi, la actriz tomó la decisión de no recibirlos.

“Me acaba de avisar mi policía que viene la gente del Inegi. Evidentemente le dije que no los dejaran pasar, porque estamos en un momento de contingencia mundial” Sherlyn

Sin estar muy segura sobre a quién reclamar, Sherlyn calificó como "irresponsable" al gobierno por permitir que continúe el censo 2020. Cabe señalar que el Inegi es un órgano autónomo y en dicha calidad ha determinado continuar con la actividades censal hasta el 27 de marzo .

“Me parece súper irresponsable de parte de la gente que está en nuestro gobierno, mandar a estos pobres trabajadores a censar casa por casa a las familias con el riesgo de seguir propagando el coronavirus” Sherlyn

Llena de temor, la actriz alegó que los encuestadores no solo encuestan una casa, sino muchas. Tal vez la actriz no lo sepa, pero los encuestadores cuentan con un protocolo (no saludar de mano, no tener ningún contacto físico con los entrevistados, guardar un metro de distancia, además tienen su gel antibacterial), para evitar la propagación del coronavirus. Además no pueden ingresar al domicilio de no ser autorizados.

En su total desconocimiento, Sherlyn insistió en que la continuidad del censo no ayuda a proteger a la ciudadanía de un contagio.

“Yo lo que quiero es invitar a que, si todos estamos tomando nuestras medidas de precaución, neta gobierno, échennos la mano, piénsele tantito” Sherlyn

Autoridades del Inegi han señalado que el censo continuará hasta la fecha ya indicada, pues lo más de 150 mil encuestadores han ya censado a la mitad del país. Se estima que el cuestionario básico se responde en 12 minutos , mientras que el ampliado solo requiere 24 minutos.

México no está en cuarentena, pero

México no se encuentra en cuarentena ni bajo emergencia epidemiológica. Es cierto que algunas celebridades han utilizado sus redes sociales para recomendar a sus seguidores mantener un distanciamiento social a fin de evitar una alerta sanitaria mayor.

Al corte del 17 de marzo, México tiene 93 casos positivos de coronavirus, mientras que 206 se encuentran bajo sospecha. A la fecha, tanto los positivos como los sospechosos se asociación a la importación, es decir, personas que se contagiaron en otro país.

No obstante, en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia (del 23 de marzo al 19 de abril) se han emitido una serie de recomendaciones como lavado frecuente de manos, evitar el saludo de mano, abrazo y beso, suspender de manera temporal las actividades no esenciales, reprogramación de eventos masivos, protección y cuidado de las personas mayores.