Shakira oscureció su cabello y miles de fans opinan que luce igual que en los 90

Intrépida como siempre, Shakira cambió de look tras por lo menos 20 años de ser rubia, regresando al tono oscuro y lanzando un flechazo directo al corazón y la memoria de milles de fans que opinan, luce igual que a finales de la década de los 90 , cuando su cabello era rojo.

Las fotos e historias de Instagram compartidos por Shakira causaron furor la mañana de este viernes 5 de febrero, cuando la también productora, bailarina y empresaria contó las razones por las que decidió oscurecer su impresionante melena.

Shakira regresa al look que la hizo famosa

Aunque en un inicio los fans creyeron que el cambio de Shakira se trataba de una peluca para la promoción de algún lanzamiento, la realidad es que la cantante colombiana sí se pintó el cabello, pero todo se trató de un error... Sí, porque lo que verdaderamente quería era hacerlo rosa . No tenía planeado regresar al look noventero.

"La idea era que me quedara más rosa, pero como se me acabó el rosa (ja, ja, ja) tuve que mezclarlo con otro producto que tenía que por ahí y que era un poco más, un poco más intenso" Shakira.

Sin embargo, no se dio cuenta de que el tinte que tenía no le alcanzaría y bueno, decidió completarlo con otro producto que tenía en su casa. Pero la situación no irritó a la intérprete de "Pies descalzos" y "Día de enero", pues de hecho lo tomó con humor y filmó algunos videos en donde, en medio de risas, presumió su cabello .

La época de cabello rojo de Shakira

El resultado fue un sinfín de elogios de aquellos a quienes se les llenó el corazón de alegría por volverla a ver con un look más oscuro, pues fue precisamente en 1999, cuando Shakira grabó su MTV Unplugged , un disco en vivo e increíblemente memorable, que saltó a la fama luciendo cabello rojo.

El tono la hacía verse con un estilo fresco y rockero. Además, con este disco Shakira ganó el Grammy Award en la categoría 'Mejor álbum pop latino' en 2001. Pero fue en 1998, para el video de su tema "Ojos así", cuando Shakira anunciaba su look rojizo que definitivamente sigue siendo amado por muchos.