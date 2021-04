Sergio Mayer confiesa que tuvo acercamiento con el papá de Frida Sofía

En entrevista con varios medios, Sergio Mayer reveló que el papá de Frida Sofía le cuestionó sobre la prescripción por abuso de menores de edad.

Sergio Mayer estuvo presente en la conferencia de prensa que realizó Daniela Berriel sobre la liberación de Eduardo Ojeda Franco, luego de que a mediados de marzo fue vinculado a proceso por el delito de violación.

Durante su participación, el diputado federal fue cuestionado sobre la acusación de Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán. En el video el actor reveló que Pablo Moctezuma le preguntó sobre la prescripción por abuso de menores de edad.

Sergio Mayer: “Ella decidirá si además de haber hecho la denuncia mediática, quiere hacer la denuncia penal”

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía reveló que Enrique Guzmán la tocó de manera indebida cuando tenía 5 años. Aunque el cantante negó las acusaciones en su contra, muchas personas se han pronunciado en favor de la hija de Alejandra Guzmán.

En una conversación con varios medios, Sergio Mayer fue cuestionado sobre la situación de la joven y si es posible que se presente una denuncia en contra del cantante.

Ante los cuestionamientos el actor confesó que tuvo una conversación con el papá de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, ya que él tenía una duda sobre un tema del abuso a menores de edad y su prescripción.

Sobre su podría existir una demanda en contra de Enrique Guzmán, Sergio Mayer señaló que eso depende de la joven.

“Ayer tuve comunicación con su papá, a través del chat por una cosa que me preguntó y de ella depende. Ella decidirá si además de haber hecho la denuncia mediática, quiere hacer la denuncia penal, eso depende de la víctima” Sergio Mayer

Sergio Mayer señaló que no es un tema de creencias sino de hechos, por lo que si la hija de Alejandra Guzmán decide presentar la denuncia les corresponderá a las autoridades iniciar las investigaciones.

El actor no quiso revelar si la familia estaría interesada en presentar una denuncia en contra de Enrique Guzmán. En este sentido destacó que les corresponde a ellos decidir que es lo que procede.

Sergio Mayer: “Yo no puedo dar un punto de vista ni de uno ni de otro, lo más importante es escuchar a las víctimas”

Sergio Mayer destacó que los mas importante es que las víctimas realicen la denuncia. Incluso reveló que desde el año pasado se aprobó una iniciativa en la que se amplía el plazo para la prescripción del delito de abuso a menores de edad.

El diputado federal puntualizó que ahora las víctimas tienen un mayor panorama para que puedan realizar su denuncia y que los agresores sexuales puedan ser castigados.

Sobre las declaraciones que ha hecho la familia insinuando que Frida Sofía no se encuentra bien de sus facultades mentales. Sergio Mayer señaló que a él no le corresponde señalar quien tiene la razón.

“Yo no puedo dar un punto de vista ni de uno ni de otro, lo más importante es escuchar a las víctimas (…) Sería irresponsable tomar partido y decir a quien le creo y a quien no, para eso está la justicia” Sergio Mayer

El actor puntualizó que al igual que todas las víctimas de abuso sexual, el caso de Frida Sofía no prescribe ya que se tienen hasta los 30-40 años para poder hacer la denuncia.

Sergio Mayer aclaró que no es fácil realizar una denuncia de abuso sexual, ya que todo el proceso es muy desgastante por lo que no es sencillo poder inventar las acciones legales por violación. Incluso invitó a las personas a realizarlo para que vean que no es tan sencillo mentir sobre un caso de abuso sexual y presentar una denuncia.

En este sentido el famoso pidió ser empático y no realizar juicios sobre las personas que se animan a realizar su denuncia por agresión sexual.