Un paparazzi captó imágenes de Selena Gómez llena de sangre mientras era arrestada por un policía. Las imágenes causaron preocupación ante sus fans.

La famosísima cantante Selena Gómez, se encuentra en el ojo de los espectadores luego de que fue vista ensangrentada mientras era arrestada por un policía.

Las imágenes fueron tomadas por un paparazzi cuando ella se encontraba filmando para el nuevo programa de televisión “Only Murders in the Building”.

“Only Murders in the Building” es una nueva comedia estadounidense creada por Steve Marin y John Hoffman y su estreno está planeado para este 2021.

Selena Gómez se encontraba en plena filmación cuando de repente el paparazzi logró captarla en el momento del arresto.

En las imágenes se puede apreciar a Selena Gómez con el cabello recogido y un suéter color perla lleno de sangre.

Al principio, varios de sus fanáticos se preocuparon al ver estas imágenes, pero luego se dio a conocer que todo era parte de la actuación para la nueva serie.

Selena en “Only Murders in the Building”.

Selena Gómez dio a conocer en agosto de 2020 que le daría vida a al personaje de Mabel Mora en esta nueva comedia estadounidense "Only Murders in the Building”, la cual se está filmando en la ciudad de Nueva York.

La cantante también informó que el papel que juega en "Only Murders in the Building” es muy importante puesto que no solo es actriz sino que también es productora ejecutiva.

Esta noticia llenó de ilusión a sus fans, quienes se encuentran realmente emocionados por este nuevo proyecto de Selena Gómez.

Los fans también muestran un gran apoyo hacia Selena luego de que por problemas personales estuvo ausente del mundo del entretenimiento por varios años.

¿Selena como cantante o como actriz?

Como sabemos, Selena siempre ha mostrado gran talento tanto para el canto como la actuación; además, ha sabido transmitirle al público su pasión por ambas profesiones.

Por esa razón también es importante mencionar que actualmente Selena se enfocará un poco más en la actuación debido al éxito que tuvo "EP Revelación" su primer material discográfico en español.