Cristian Zuárez se dice arrepentido de haber pasado 17 años junto a Laura Bozzo, a quien considera una persona malagradecida y tóxica.

Alfredo Adame no es el único que cree que Laura Bozzo es una persona tóxica, Cristian Zuárez también lo piensa y es que la expareja inició una nueva guerra. Bien dicen por ahí: “Del amor al odio solo hay un paso”.

El pleito comenzó luego de que Bozzo dejara claro que Irina Baeva no la representa como mujer sino que la denigra ya que “una quitamaridos” jamás será un ejemplo a seguir.

Al respecto, la novia de Gabriel Soto respondió al ataque asegurando que jamás daría valor a las palabras de Laura, a quien no tiene el gusto de conocer pero tampoco tiene ganas así como dijo estar molesta por la cancelación de su participación en la conferencia “What a Woman” pero se consoló con una nueva presentación de “Arriba Eva”, platica a la que acudió el exnovio de la polémica conductora de televisión.

Fue ahí donde la prensa interceptó a Zuárez para pedirle su impresión sobre las polémicas declaraciones de su ex contra la actriz de la telenovela “Soltero con hijas”.

“Creo que tiene mucha contención dentro de sí y la está soltando con alguien que no tiene que ver que se meta, o sea, Soto es mayor y puede hacer lo que quiera de su vida, si encuentra el amor en otra parte, como yo lo encontré en su momento, o sea, eso no tiene nada que ver como para agarrársela con una persona y desprestigiarla como ella lo está haciendo” Cristian Zuárez. Exnovio de Laura Bozzo

La declaración no le gustó a la peruana e inmediato tachó de traidora a su expareja, razón por la que Zuárez no se queda callado y se le lanza con todo vía Instagram, plataforma que aprovecha para llamarla malagradecida así como tacharla de persona tóxica.

“Siempre me refiero a ella con respeto pero en cambio ella siempre que puede trata de pisotearme diciendo que trate de hacer algo productivo" explicó a la par que asegura ser un hombre trabajador con muchos proyectos y no un hombre no sabe valerse por sí mismo, así como deja claro estar arrepentido de haber perdido tantos años de su vida al lado de esa mujer.

"Siento vergüenza de haber perdido 17 años de mi vida al lado de una persona malagradecida. Escuchar de su boca y leer sus publicaciones ofendiéndome, lo único que demuestra es que Laura Bozzo es una persona tóxica ! Cristian Zuárez. Exnovio de Laura Bozzo

Finalmente asegura que en su momento dio la cara por Laura Bozzo tan solo por inercia.